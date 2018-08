Di Battista | ' M5S faccia movimento | ' no' a Tap e Tav' E dà assegno fine mandato a

Di Battista - M5s - dice che la Lega deve restituire i 49 milioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Alcuni in rete mi chiedono dove siano i milioni intascati indebitamente dalla Lega. E che ne so io? Io so che devono restituirli punto, perché sono soldi della collettività.

ALESSANDRO DI Battista "PRETENDO IMPEGNO DA MINISTRI M5S"/ Attivisti divisi : elogi ma pure "attento a Salvini" : ALESSANDRO Di BATTISTA, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il dibattito sui migranti

Alessandro Di Battista prepara il golpe nel M5s : 'Luigi Di Maio un leone. Eppure...' : Dagli Stati Uniti, ahinoi e ahi per Luigi Di Maio , continua a tromboneggiare Alessandro Di Battista . Già, l'aspirazione alla leadership del M5s è fortissima. Dunque, ogni giorno è buono per ...

CAOS M5S/ "Casta" vs rivoluzionari - Di Maio nel mirino di Fico-Di Battista : Il governo italiano ha fatto saltare la bozza del vertice Ue di domenica. Ma nei 5 Stelle c'è grande agitazione e Conte e Di Maio sono in difficoltà. Ci pensa Moavero (per ora).

Alessandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti

Migranti - Di Battista : “Se parliamo solo di loro - i corrotti gongolano”. Ai ministri M5s : “Lottate di più - come fa Di Maio” : Prima il caso Aquarius, poi il braccio di ferro con i Paesi Ue per la ripartizione dei Migranti, ora il conflitto con la ong Lifeline. Sullo sfondo l’imminente Consiglio europeo del 28 e 29 giugno chiamato a dare una risposta all’emergenza immigrazione. Un tema, questo, su cui si è focalizzata l’attenzione del governo Conte (e dei suoi leader) sin dalla sua nascita. Ma ora l’ex parlamentare pentastellato Alessandro Di ...

Di Battista : pretendo lotta ministri M5s in Ue - Di Maio è già leone : Roma, 21 giu. , askanews, 'Dai ministri del Movimento 5 Stelle pretendo un atteggiamento di lotta ancora più ostinato. Quello che sta dimostrando Luigi tra l'altro, il quale combatte sempre come un ...

M5s - la guerra totale : chi può fare fuori Alessandro Di Battista : Vuoi vedere che dal disastro grillino di Roma l'unico a trarre forza sarà Roberto Fico ? Il dubbio è lecito e lo pone anche Italia Oggi : pur senza responsabilità penali, Luigi Di Maio sta uscendo con ...

Alessandro Di Battista - Dagospia : il governo Lega-M5s? L'ha presa malissimo : Certo, nelle ultime settimane - a tratti - ha finto di poterlo digerire, ma tutta la sua storia politica precedente dimostra che avrebbe ambito a ben altro. Per esempio al voto anticipato dove ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

M5s. Franco (Corriere) a Di Battista : “Deriva estremistica nel movimento”. “Dosi le parole - definizione ingiusta” : “Partirò domani per la California con la mia famiglia e tornerò a fare il mio lavoro: fare reportage e inchieste giornalistiche, studiare idee innovative magari da portare qui in Italia. Io gli scatoloni li ho fatti sul serio, non come Franceschini“. Sono le parole dell’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex deputato annuncia un suo rientro dagli Usa in Italia in caso di ...

Di Battista (M5S) : Parto - ma alle elezioni tornerò : Roma – Alessandro Di Battista, esponente M5s ,ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il noto social network Facebook. “Potete crederci o meno ma avevo altri piani per la mia vita. Non ho mai pensato di ricandidarmi prima di l’altro ieri. Al contrario pensavo di poter fare “Politica” attiva ma fuori dalla Istituzioni: studiando, scrivendo, suggerendo idee e proposte. Poi, ancora una volta, alcuni ipocriti che ...