Serie A - Napoli. De Laurentiis : 'Il San Paolo è un cesso'. La replica del capo di gabinetto del Comune : De Laurentiis ha anche criticato il rapporto tra Auricchio e l'assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello: "L'assessore allo Sport - ha detto - mi fa tenerezza, mica puo' andare contro Auricchio ...

De Laurentiis sfrontato contro il Comune di Napoli : “il San Paolo è un cesso” : Aurelio De Laurentiis cerca di tutelare il suo Napoli attaccando il Comune, le parole per l’assessore sullo stadio San Paolo sono impietose “Auricchio mi deve spiegare perché da 8 anni il San Paolo è un cesso sempre più cesso? L’assessore allo sport mi fa tenerezza, mica può andargli contro e deve essere quindi anche lui bugiardo. Non devono raccontare bugie, sono irresponsabili!”. Il presidente del Napoli, Aurelio ...

De Laurentiis : “Malcuit profilo interessante e Rodrigo mi intriga” : “Malcuit è molto interessante, lo stiamo seguendo da tempo, è uno dei sei profili che stiamo seguendo. Bisogna studiare i giocatori bene, la storia familiare, la possibilità di inserimento nel contesto napoletano e negli schemi di Ancelotti. Ci sono profili importantissimi, ma che poi non si legano con i risultati attesi perché magari uno non si ambienta a Napoli o ha una situazione particolare in famiglia”. Così il presidente ...

Napoli - De Laurentiis : 'Malcuit interessante - Rodrigo intriga. Laxalt? È caro' : Napoli - 'Darmian chiede cinque anni di contratto? Potrebbe essere vero e potrebbe essere falso. Sono io a chiedere sempre 5 anni di contratto. Se tra i sei nomi per il terzino c'è Malcuit del Lille? ...

De Laurentiis non le manda a dire : pesantissimo attacco nei confronti di Lotito : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non le manda a dire sulla norma che limita l’acquisto di calciatori extracomunitari: “Abbiamo una limitazione da coatti cerebrali, – ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli – solo un coatto ha potuto far passare questa norma in Federcalcio, ma poiche’ la Federcalcio e’ stata commissariata, il coattismo era vigente, un germe non latente ma che ormai divagava ...