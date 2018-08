Dazi | Washington e Pechino ai ferri corti Ma per Trump il dollaro forte è un rischio

Conte a Washington incontra Trump : sul tavolo Libia e Dazi commerciali : Sono principalmente due i temi sul tavolo nel vertice: la questione Libia e la politica sui dazi . Sul primo punto, Conte punta a ottenere il sostegno di Trump per istituire una 'cabina di regia ...

Patto Conte-Trump su Libia “regia comune Italia-Usa”/ Ultime notizie Washington : “no Dazi su aziende italiane” : Conte da Trump a Washington : governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:03:00 GMT)

CONTE DA TRUMP A WASHINGTON/ Ultime notizie - Nato - Dazi e Tap i temi caldi : “Legami profondi” : CONTE da TRUMP a WASHINGTON : governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Conte vola a Washington da Trump : al centro dell'incontro i dossier Nato e i Dazi . E il nodo sul Tap : Il governo gialloverde è consapevole di avere alla Casa Bianca un valido alleato. Inoltre, Giuseppe Conte sa di poter svolgere al meglio il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti altalenanti tra l'America di Donald Trump e l'Unione europea, rilanciando l'Italia come protagonista essenziale per rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Usa e Bruxelles.Alla vigilia della sua prima visita ufficiale nella capitale americana, ...

Dazi - Juncker vola a Washington per tentare l'ultima mediazione con Trump : Tenta di ridurre la tensione e scongiurare la guerra commerciale, inta vola ndo con il presidente Usa un dialogo costruttivo. Peccato che sembra siano già decise le tasse del 25% su tutte le auto ...

Dazi auto - pressing tedesco per un'intesa commerciale con Washington : Prima di tutto il messaggio di fondo: un'Europa unita che parla con un'unica voce e che risponde alle minacce dell'amministrazione Trump sui Dazi

Yuan ai minimi su dollaro da un anno : preoccupano i Dazi tra Pechino e Washington : Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption A differenza del 2015, inoltre, non ci sono grandi preoccupazioni per un atterraggio "duro" dell'economia cinese, afferma Claudio Piron, co-...