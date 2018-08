Danza e non solo a Pozzallo

Christina Aguilera non sarebbe incinta - nonostante qualcuno insista sulla graviDanza : No, non starebbe aspettando il terzo figlio The post Christina Aguilera non sarebbe incinta, nonostante qualcuno insista sulla gravidanza appeared first on News Mtv Italia.

Filippo Bisciglia/ Temptation Island - assist al fiDanzato (che non capisce) "Allora! Ti ho detto tre volte..." : Filippo Bisciglia è diventato l'idolo di questa nuova edizione di Temptation Island. Nelle puntate si mostra complice e comprensivo e dal web arriva il tormentone...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:46:00 GMT)

Andava a cena dalla fiDanzata ma non c’è mai arrivato : Alessandro è morto a 20 anni : Doveva andare a cena dalla fidanzata. Non vedendolo arrivare, sono stati proprio i genitori della ragazza a dare l’allarme. Alessandro Andreoli non c’è mai arrivato a casa loro. È finito con la sua auto, una Fiat Punto, in un canale a bordo strada ed è morto a 20 anni. La tragedia è avvenuta il pomeriggio del 28 luglio scorso in via Mascherino a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Scattato l’allarme, quando è ...

Francesca Cipriani alla ricerca di un fiDanzato/ A.A.A. cercasi giovane...l'annuncio della giunonica gieffina : Francesca Cipriani alla ricerca disperata di un fidanzato tra l'appello a Uomini e donne e quello social, chi si farà avanti per la giunonica gieffina? Ecco i dettagli della "selezione"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Tina Cipollari non è incinta - l’opinionista smentisce la graviDanza : ecco le sue parole! : Nei giorni scorsi, è circolata con insistenza l’indiscrezione secondo la quale Tina Cipollari sarebbe in dolce attesa del quarto figlio. Ad alimentare il gossip, alcune foto pubblicate dal settimanale ‘Nuovo’. Fanpage.it aveva già smentito la notizia. In queste ore, è intervenuta anche l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ che ha chiarito di non essere incinta. Nei giorni scorsi si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Tina Cipollari ...

“Non è possibile - era l’uomo perfetto”. A 66 anni si fiDanza con un toyboy di 29. Un bel giorno - però - ecco la scoperta inaspettata : A 66 anni anni, con un matrimonio finito alle spalle, aveva ritrovato l’amore con un ragazzo molto più giovane di lei, addirittura 29enne, con il quale diceva di sentirsi amata e di voler passare il resto della sua vita. Un ragazzo perfetto, secondo quanto raccontato ad amici e parenti, e che però all’improvviso le ha combinato uno scherzetto decisamente spiacevole e difficile da dimenticare. Christiane Shellard aveva infatti ...

Jennifer Garner non vuole la fiDanzata di Ben Affleck nella vita dei loro figli : Jennifer Garner e l’ex marito Ben Affleck hanno lavorato duramente per rimanere «co-genitori» nonostante non fossero più coppia. Dal giugno 2015, che doveva essere la data del decimo anniversario ma che è diventata quella dell’addio, gli ex coniugi hanno attraversato alti e bassi, alimentando nei periodi migliori la speranza dell’happy ending. Che poi non è arrivato, anzi il divorzio è stato finalizzato nell’aprile 2017. Per il bene ...

Lascia la fiDanzata modella per i videogame : 'Non ho tempo - devo allenarmi a Call of Duty' : Quella che vi stiamo per raccontare è una di quelle storie che senza dubbio vi faranno sorridere ma che sicuramente avrà fatto molto poco piacere alla protagonista in negativo di questa vicenda. Già, perché a causa dell'amore verso i videogame, il ventitreenne giocatore professionista di Call of Duty, Douglas Martin meglio conosciuto come 'FaZe Censor', ha deciso di interrompere la sua relazione con la bellissima fidanzata modella Yanet Garcia, ...

Belen e Iannone sono tornati insieme… o forse no! Gli indizi contrastanti dati dalla Rodriguez e dal fiDanzato ad Ibiza : Belen ed Andrea Iannone tra alti e bassi: il pilota conferma la storia d’amore con l’argentina, ma la Rodriguez non si esprime Nonostante Belen Rodriguez e Andrea Iannone siano insieme ad Ibiza non si capisce che tipo di legame li unisca. Se da un lato la bella argentina parla di pausa di riflessione, dall’altro il pilota di MotoGp conferma sui social di stare ancora insieme alla bellissima showgirl. Dove sta la verità? ...

Massimo Giletti e Angela Tuccia/ Sei anni insieme - da fiDanzati e non anche in vacanza su "un isola segreta" : Massimo Giletti non ama le etichette e nemmeno il gossip tant'è che prova a rimanere lontano dai riflettori ma non quando si tratta di Angela Tuccia, "amica" speciale ormai da sei anni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Si tuffa dal pedalò e muore a 26 anni davanti alla fiDanzata : “Non sapeva nuotare” : Il decesso nel primo pomeriggio di martedì a Jesolo. La vittima si chiamava Daniel Pedris e aveva 26 anni. Il bagnino dalla spiaggia lo ha raggiunto a nuoto e lo ha riportato a riva dove gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.Continua a leggere

