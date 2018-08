Danimarca | prima donna multata per aver indossato il velo islamico

Danimarca - prima donna multata per aver indossato il velo/ 28enne denunciata da una passante : Danimarca, prima donna multata per aver indossato il velo: ultime notizie, una ventottenne è stata denunciata da un passante, legge in vigore da mercoledì(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:11:00 GMT)

Prima multa in Danimarca per l'utilizzo in pubblico del niqab : Una ragzza di 28 anni si trovava in un centro commerciale a Horsholm, nella regione di Nordsjaelland e ha rifiutato di togliersi il niqab ricevendo così una multa da mille corone danesi ovvero 134 ...

L'Argentina agli ottavi col brivido : ora la Francia. Croazia prima - c'è la Danimarca : L'Argentina soffre ma batte 2-1 la Nigeria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale di calcio di Russia. Messi in gol nel primo tempo, poi il rigore realizzato da Moses nella ripresa e infine,...

Francia-Danimarca - il biscotto è servito : Australia eliminata prima di scendere in campo : Francia e Danimarca non si fanno male, prendendosi un punto a testa e volando a braccetto agli ottavi di finale: niente da fare per l’Australia, sconfitta dal Perù Un biscotto servito freddo, non andato però di traverso all’Australia, sconfitta senza appello dal già eliminato Perù. Francia e Danimarca però si son tolte ogni dubbio, confezionando un pareggio noioso e alquanto strano. Difficile credere che due formazioni come quelle di ...