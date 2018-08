Daniel Ricciardo passa alla Renault per le stagioni 2019 e 2020

Formula 1 - Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull : correrà con la Renault : ... dice Jerome Stoll, presidente di Renault Sport Racing. 'Questa è stata probabilmente la decisione più difficile della mia carriera finora. Ma ho pensato che era arrivato il momento per me di ...

F1 - UFFICIALE : Daniel Ricciardo saluta la Red Bull e correrà con la Renault dal 2019! : Le notizie si susseguono una dopo l’altra. Pochi minuti fa era arrivato il comunicato della Red Bull che informava che Daniel Ricciardo avrebbe lasciato il team di Milton Keynes al termine della stagione in corso (clicca qui per la notizia) lasciando aperti i discorsi sul dove sarebbe poi andato a correre. I pensieri hanno avuto breve vita, dato che la Renault, a sua volta, ha immediatamente emesso un comunicato nel quale spiegava che ...

F1 - Mondiale 2018 : CLAMOROSO! Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull al termine di questa stagione : Le vacanze estive della Formula Uno sono squassate da una notizia che sarebbe riduttivo definire “bomba”: Daniel Ricciardo lascia la Red Bull! Un colpo di scena clamoroso che spazza via tutte le previsioni fatte in queste settimane. Da entrambe le parti sembrava che tutto fosse pronto per il prolungamento del contratto, ma il fatto che il cosiddetto nero su bianco non venisse formalizzato, lasciava ancora qualche dubbio. Tutto, ...

Daniel Ricciardo - GP Ungheria 2018 : “Bottas è sempre molle come un gelato - oggi no” : Daniel Ricciardo è stato sicuramente uno dei protagonisti della gara del GP d’Ungheria che è riuscito a concludere in quarta posizione dopo una grande rimonta che è iniziata dalla 14esima posizione in griglia ed è culminata con il sorpasso ai danni di Valtteri Bottas all’ultimo giro. Il pilota australiano della Red Bull ha ingaggiato una dura lotta con il finlandese qualche giro prima del sorpasso definitivo, in cui i due sono andati ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel in scia - Mercedes più distante : È Daniel Ricciardo a chiudere le prove libere 1 del GP d’Ungheria con il Miglior tempo. Il pilota australiano ha stampato un tempo di 1’17″617, aggiudicandosi il primo round sull’Hungaroring. Proprio come una settimana fa in Germania, quando poi il weekend si concluse con il ritiro. Stavolta potrebbe andare in maniera diversa perché Ricciardo ha confermato che la Red Bull si adatta particolarmente a questo circuito, in ...

F1 - GP Ungheria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. La Red Bull detta il passo con Daniel Ricciardo : C’è la Red Bull in testa alla classifica delle prove libere 1 del GP d’Ungheria. Il miglior tempo è di Daniel Ricciardo, con Max Verstappen terzo. Tra i due, però, si è inserito Sebastian Vettel, con una Ferrari che ha dimostrato di adattarsi rapidamente al circuito dell’Hungaroring. Kimi Raikkonen è quarto, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La classifica delle prove libere 1 del GP ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

F1 - pesante penalità per Daniel Ricciardo ad Hockenheim : l’australiano partirà ultimo in griglia : La Red Bull ha deciso di sostituire alcune componenti del motore di Daniel Ricciardo, che dovrà quindi scontare ben 20 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp di Hockenheim Brutte notizie per Daniel Ricciardo in vista del Gp di Hockenheim, il pilota australiano infatti riceverà venti posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Photo4 / LaPresse La Red Bull ha deciso di sostituire alcune parti del propulsore utilizzato ...

F1 – Ricciardo ci ha preso gusto : Daniel canta davanti alla folla a Silverstone [VIDEO] : Daniel Ricciardo in versione cantante a Silverstone: l’australiano della Red Bull autore di una divertentissima performance Quinto posto, ieri, al Gp di Gran Bretagna, per Daniel Ricciardo. La Red Bull non può essere troppo soddisfatta dei risultati ottenuti in gara, considerando anche il ritiro di Verstappen sul finale. Il team di Milton Keynes riesce sempre a sorridere e far festa, soprattutto quando bisogna far divertire i fan: lo ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Che sport strano - a 29 anni non lo ho capito. Rinnovo? Ho parlato col boss…” : Daniel Ricciardo non ha festeggiato al meglio il suo 29esimo compleanno. L’australiano si è infatti dovuto ritirare durante il GP di Austria a causa di problemi tecnici. Il pilota della Red Bull ha chiuso mestamente la nona tappa del Mondiale F1 assistendo da vicino al successo del compagno di squadra Max Verstappen. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato a Sky sport al termine della gara: “Dopo 29 anni non ho ancora capito questo ...

F1 – Il ‘cattivo’ compleanno di Ricciardo - Daniel ed il suo ritiro al Red Bull Ring : “dopo 29 anni non ho capito niente di questo sport” : Daniel Ricciardo commenta la sua gara disastrosa sul circuito del Red Bull Ring, il pilota australiano si è ritirato prima della fine del Gp d’Olanda Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp ...

F1 – La Red Bull fa perdere il sorriso a Ricciardo : Daniel non le manda a dire al team : Daniel Ricciardo non le manda a dire alla Red Bull dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria: le parole furiose dell’australiano Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Ho tutte le carte per decidere il mio futuro e spero di farlo prima dell’estate” : Daniel Ricciardo è fiducioso in vista del GP d’Austria, che scatterà domani con le prove libere. “Quest’anno abbiamo avuto un buon passo in praticamente tutti i circuiti. Se non sono salito sul podio ci sono andato vicino. La scorsa settimana ci sono stati alcuni danni che mi sono costati il podio. spero di salirci qui“. L’argomento che tiene banco nel paddock, però, è il futuro del pilota australiano. ...