Dal bianco e nero al colore | le foto che hanno fatto la storia come non le avete mai viste

Calciomercato Udinese - ecco il portiere per i bianconeri : ufficiale l'arrivo di Nicolas Dal Verona : Il club bianconero ha ufficializzato l'arrivo del portiere in prestito dall'Hellas Verona L'Udinese ha ingaggiato il 30enne portiere brasiliano Nicolas Andrade. Il giocatore arriva in prestito dall'...

DIRETTA/ Juventus Benfica (finale 5-3 dcr) streaming video e tv : bianconeri ok Dal dischetto (ICC 2018) : DIRETTA Juventus Benfica, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Harrison si gioca per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:06:00 GMT)

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello Dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...

Cristiano Ronaldo mania - spunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata Dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

La Juventus sbarca nel basket? L’indiscrezione arriva Dall’account Twitter bianconero : Juventus pronta a creare una sorta di polisportiva? Questa l’indiscrezione odierna che sta mandando in visibilio i tifosi bianconeri La Juventus sbarca nel basket? L’indiscrezione di giornata in merito al club torinese arriva dall’account Twitter bianconero in inglese. Sono state infatti presentate delle ‘divise’ da basket con tanto di logo e colori della Juventus, con una scritta abbastanza eloquente che è ...

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso Dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Calciomercato Frosinone - asse caldissimo con l’Udinese : doppio colpo in arrivo Dal club bianconero : Il club del presidente Stirpe ha in mente di piazzare un doppio colpo dall’Udinese, in arrivo Halfredsson e Scuffet per la porta Frosinone attivissimo sul mercato, il club del presidente Stirpe ha messo nel mirino due nuovi giocatori per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. asse caldissimo con l’Udinese, club da cui i laziali vorrebbero prendere Halfredsson e Scuffet, che andrebbe a fare coppia con Sportiello dopo le ...

Dalla Spagna : "Zidane nuovo dirigente della Juventus”/ La smentita del club bianconero : Dalla Spagna: “Zidane nuovo dirigente della Juventus”. Il ritorno a Torino il prossimo mese di ottobre: affiancherà il direttore sportivo Fabio Paratici(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - Dalle visite mediche alla presentazione : rivivi la sua prima giornata bianconera : 18:35 16 lug "La Juventus è una grande squadra, con un grande allenatore: è stata una decisione facile scegliere la Juve, uno dei migliori club al mondo". 18:32 16 lug Ecco Cristiano Ronaldo! 18:30 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la FOTO ‘bianconera’ - no ad un’offerta shock Dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio Dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...