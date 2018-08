Dal barcone alla serie A | la rivincita di Cissè | “Giocherò contro CR7”  

Migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo Dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una ...

Migranti - 4 morti dopo tuffo Dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Si buttano Dal barcone al largo di Linosa : 4 migranti annegati. Arrestato l’equipaggio : “Sono scafisti” : I membri dell'equipaggio del barcone salpato da Zwara con a bordo oltre 440 migranti è stato Arrestato a Pozzallo. Secondo quanto si apprende, gli 11 membri dell'equipaggio sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione e morte come conseguenza di altro reato perché 4 dei migranti presenti a bordo sono annegati gettandosi dalla barca durante il viaggio.Continua a leggere

4 migranti annegati dopo essersi tuffati Dal barcone a Linosa. Indagati gli 11 presunti scafisti : "Salvini parla di una vittoria politica perché Germania e Malta stanno prendendo una quota; Conte sta chiedendo le quote proporzionali. In questo momento, sono messi in minoranza i Paesi di Visegrad"...

"Dal barcone si sono tuffati in mare" : Una parte dei migranti del barcone intercettato ieri sera al largo di Linosa, si sono gettati volontariamente in mare . E' la versione fornita da fonti di palazzo Chigi, che spiega come le navi ...

Migranti - trasbordati i 450 Dal barcone a navi di Guardia Costiera - GdF e Frontex : Questa mattina, poco dopo le 8:30, è stato completato il trasbordo dei 450 Migranti che ieri erano stati individuati su un barcone partito dalle coste libiche di Zuara e visto poi in acque maltesi. Nel pomeriggio di ieri quel barcone si era spostato dirigendosi verso le coste italiane ed era subito partito un braccio di ferro tra il governo italiano e quello maltese. Quest'ultimo aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, ma poi non ...

Oltre 300 migranti trasbordati Dal barcone su navi italiane : Dopo lo scontro tra Italia e Malta, il barcone di legno con a bordo 450 migranti ha passato la notte in mare, in acque italiane a largo di Lampedusa. Ma per evitare una tragedia, questa mattina sono intervenute le navi militari italiane. Così 260 persone sono state trasbordate sul pattugliatore "Monte Sperone" della Guardia di Finanza e un'altra cinquantina sono ora a bordo di una delle unità della Capitaneria di porto. Sul barcone restano ...