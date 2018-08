Cristina Buccino prende il sole in Senza veli | FOTO e VIDEO non lasciano spazio ...

Stefano De Martino avrebbe un nuovo amore : Cristina Buccino : Gli esperti di gossip ne sono certi: Stefano De Martino ha un nuovo amore. A stregare il cuore del ballerino sarebbe stata Cristina Buccino. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex marito di Belen Rodriguez si starebbero frequentando da qualche tempo in segreto. I due starebbero facendo le cose con calma e avrebbero iniziato a vedersi di nascosto, tentando di preservare la loro relazione dai gossip. 26 anni lei, 28 lui, ...

Stefano De Martino-Cristina Buccino - c’è del tenero? L’ipotesi sul probabile flirt dell’estate : Stefano De Martino e Cristina Buccino potrebbero stare insieme, i due Vip sempre più ‘intimi’ sui social ed in vacanza Stefano De Martino, dopo le ultime ammissioni di Gilda Ambrosio (leggi qui), si conferma single. A seguito della fine del matrimonio con Belen Rodriguez il ballerino pare non aver ritrovato l’amore in nessun’altra. I giornali di gossip però azzardano un possibile flirt con una delle donne più ...

Ibiza è più ‘bonita’ con Cristina Buccino : le vacanze da urlo dell’italiana più sexy [GALLERY] : Cristina Buccino strega Ibiza con la sua bellezza audace, la modella italiana sempre meno vestita in vacanza Ibiza potrebbe essere soprannominata la ‘Isla Bonita’, con la presenza di donne meravigliose come Cristina Buccino infatti l’isola spagnola diventa ricca di ‘attrattive’! Tra il mare, il sole e le spiagge delle Isole Baleari, la meravigliosa modella se la spassa mostrandosi poco vestita e sempre più sensuale. ...

Cristina Buccino senza veli a Ibiza : Cristina Buccino per tutto l’inverno si è dedicata ad una sessione di allenamento tra Squat, elastici e addominali e hanno dato i loro frutti. E la bella showgirl a Ibiza dove ha appena festeggiato i suoi 33 anni, con e senza costume, mostra le sue curve sinuose, e perfette. Lo scatto mattutino in cui compare senza veli in penombra mette a rischio i più deboli di cuore.

Cristina Buccino sempre più sexy - le vacanze dell’avvenente modella tra Ibiza e Formentera [GALLERY] : L’estate di Cristina Buccino non delude mai: la bellissima modella italiana tra Ibiza e Formentera con le sue curve da infarto Cristina Buccino si gode la sua estate tra Ibiza e Formentera. La bellissima modella italiana in vacanza mostra come sempre un fisico mozzafiato, lunghi capelli bruni e un viso perfetto. I suoi striminziti bikini mettono in risalto le sue curve prosperose ed i suoi scatti sexy fanno drizzare i capelli agli uomini ...