CR7 vale una pazzia - Da Varese a Torino a piedi per salutarlo

L'affaire CR7 spinge la Juve in borsa : ora il club vale 825 milioni : Nelle ultime tre sedute, l'azione Juve ntus ha recuperato il 22% con la capitalizzazione della società che è passata da 665 milioni a 825 milioni .

Juventus - aspettando Ronaldo : ecco quanto vale il brand CR7 : Nell'attesa di capire se il portoghese vestirà la maglia bianconera, ecco quanto può vale re il brand Cr7: in un anno, 40 milioni dalle sponsorizzazioni.

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie : quanto vale il "brand" CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues