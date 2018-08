Così Max Stirner difese L' unico dalla tirannia dei molti

“Volete sapere come mi ha lasciato?”. Bianca Atzei - mai asfaltato ‘Così’ Max Biaggi. “Non me lo meritavo” : Per Bianca Atzei la rinascita è avvenuta in Honduras. La partecipazione all’ultima Isola dei Famosi le ha dato la spinta necessaria ad andare avanti dopo la batosta della fine della sua relazione con Max Biaggi. Una rottura improvvisa che l’ha buttata a terra, l’ha delusa e fatta piangere. Ma quando si è trovata da sola, sull’Isola, lontana da tutti gli affetti, ha capito che era ora di rialzarsi. La cantante ne ha parlato in una recente ...

Seat Pagine Gialle - il maxi dividendo non è bastato a Sawiris. Così si è arrivati all’ultimo round sui tagli : Giornata decisiva, quella di lunedì 2 luglio per le sorti dei lavoratori ex Seat Pagine Gialle del gruppo Italiaonline sotto la minaccia di 400 licenziamenti. Se non si arriverà a un accordo sindacale nell’incontro, scatterà la procedura con l’invio delle lettere di messa in mobilità. Nei giorni scorsi l’azienda di proprietà del magnate egiziano Naguib Sawiris pare aver ammorbidito i toni con una proposta di accordo che prevede di “ridurre ...

Max Verstappen - GP Austria 2018 : “Una vittoria fantastica - voglio continuare Così. Che fatica con le gomme…” : Max Verstappen ha vinto il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’olandese si è imposto a Zetlweg al termine di una gara palpitante in cui è successo davvero di tutto. Il pilota della Red Bull ha sfruttato al meglio le situazioni di gara, tra cui la virtual safety car dopo la rottura del motore di Bottas, e poi ha contenuto al meglio le due Ferrari. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dal 20enne: “E’ stato ...