USA stanno cercando di seppellire il processo di pace con la Corea del Nord - : "C'è un complotto nell'amministrazione, che agisce contro la politica di riavvicinamento con Pyongyang e contro le soluzioni NordCoreane fatte da Trump. Per contrastare questo processo, producono ...

In Corea del Nord le Ragazze non hanno libertà". Un'azienda fondata da esuli NordCoreani promuove in C0rea del Sud una band di Ragazze scappate da Pyongyang.

Gli USA accusano la Corea del Nord : "Continuano a costruire missili" : È il Washington Post a lanciare la pesante accusa, citando fonti vicine al governo degli Stati Uniti: la Corea Del Nord starebbe continuando a costruire missili balistici nonostante abbia assicurato agli USA di aver proceduto alla denuclearizzazione del Paese.A rivelarlo sarebbero state le immagini di satelliti spia puntati su un sito NordCoreano che in passato produceva proprio missili balistici. Anche Reuters conferma la scoperta, citando ...

L’intelligence americana pensa che la Corea del Nord stia costruendo nuovi missili intercontinentali - dice il Washington Post : L’intelligence americana ha raccolto delle prove che suggerirebbero che la Corea del Nord stia costruendo nuovi missili intercontinentali, dice il Washington Post citando fonti vicine alle agenzie di spionaggio americani. L’ipotesi è stata fatta sulla base delle immagini satellitari di The Post L’intelligence americana pensa che la Corea del Nord stia costruendo nuovi missili intercontinentali, dice il Washington Post appeared ...

La Corea del Nord ha restituito i resti di quelli che dice essere 55 soldati statunitensi uccisi nella guerra di Corea : La Corea del Nord ha restituito i resti di quelli che dice essere 55 soldati americani uccisi durante la guerra di Corea, combattuta dal 1950 al 1953. I resti sono arrivati venerdì mattina a bordo di un aereo atterrato in The post La Corea del Nord ha restituito i resti di quelli che dice essere 55 soldati statunitensi uccisi nella guerra di Corea appeared first on Il Post.

NordCorea, Pompeo: non lasceremo che i negoziati si trascinino

Nord Corea - l’economia ai minimi da 20 anni : “Sanzioni bloccano esportazioni” : Dopo mesi di speculazioni, i numeri sembrano confermare l’efficacia delle sanzioni imposte dalla comunità internazionali contro il regime NordCoreano. Secondo stime della Banca centrale sudCoreana, nel 2017 l’economia NordCoreana è cresciuta al ritmo più lento da vent’anni a questa parte. Il Pil del Regno eremita ha riportato una contrazione del 3,5% su base annua, il calo più netto dopo il crollo del 6,5% registrato nel 1996, anno della ...

Corea del Nord : iniziato lo smantellamento della stazione di lancio dei satelliti : A seguito di analisi di foto satellitari, secondo il gruppo di monitoraggio Usa “38 North”, la Corea del Nord avrebbe avviato lo smantellamento della stazione di lancio di satelliti di Sohae, dal 2012 la principale di Pyongyang: i NordCoreani l’hanno sempre qualificata come una stazione di lancio di satelliti, mentre il sospetto era che venisse usata per i test di missili balistici. Lo smantellamento costituisce “un ...