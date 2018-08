Corea del Nord | l’Onu | “Non ha fermato programma nucleare e missilistico” Usa a Cina e

In Corea del Nord fa troppo caldo : Senza aria condizionata e senza acqua per irrigare i campi la situazione sta diventando grave, e il quotidiano di stato parla di un “disastro naturale senza precedenti” The post In Corea del Nord fa troppo caldo appeared first on Il Post.

La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare - dice un rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU : La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare, dice un rapporto compilato da esperti indipendenti che è stato presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. È una teoria già avanzata la scorsa settimana dall’intelligence americana, che si era basata The post La Corea del Nord sta portando avanti il programma nucleare, dice un rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU appeared first on Il Post.

Corea del Nord - Usa : Russia e Cina non violino le sanzioni : Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha ammonito Russia e Cina a non violare le sanzioni internazionali alla Corea del Nord. Sottolineando che Washington non accetterà alcun comportamento che ...

Ondata di caldo “senza precedenti” in Corea del Nord : raccolti a rischio : Ondata di caldo eccezionale in Corea del Nord: si tratta di un Paese molto povero, dove l’aria condizionata è praticamente inesistente. Il quotidiano di regime ha parlato di un “disastro naturale senza precedenti” e, facendo appello al patriottismo, ha chiesto a tutti, “funzionari e lavoratori“, di “unire gli sforzi” per sopportare le conseguenze della siccità e dei raccolti scarsi di riso e ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Corea del Sud. Il panificio solidale fiorito dalla fede : Si sono avvicinati, poi, alla spiritualità del Movimento dei Focolari , ritrovando nel modello dell'economia di comunione una proposta di gestione economica e aziendale vicina alla loro visione. Con ...

USA stanno cercando di seppellire il processo di pace con la Corea del Nord - : "C'è un complotto nell'amministrazione, che agisce contro la politica di riavvicinamento con Pyongyang e contro le soluzioni NordCoreane fatte da Trump. Per contrastare questo processo, producono ...

Ragazze in fuga dalla Corea del Nord : “In Corea del Nord le Ragazze non hanno libertà”. Un’azienda fondata da esuli NordCoreani promuove in C0rea del Sud una band di Ragazze scappate da Pyongyang. Leggi

Gli USA accusano la Corea del Nord : "Continuano a costruire missili" : È il Washington Post a lanciare la pesante accusa, citando fonti vicine al governo degli Stati Uniti: la Corea Del Nord starebbe continuando a costruire missili balistici nonostante abbia assicurato agli USA di aver proceduto alla denuclearizzazione del Paese.A rivelarlo sarebbero state le immagini di satelliti spia puntati su un sito NordCoreano che in passato produceva proprio missili balistici. Anche Reuters conferma la scoperta, citando ...

