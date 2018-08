Coppa Italia | programma e risultati

Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score : uno scontro recente (2^ turno preliminare) : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite in programma oggi sabato 4 agosto e valide per il secondo turno preliminare del torneo nazionale. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Serie C - domani al via la Coppa Italia : E’ tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C, vinta nella scorsa stagione dall’Alessandria. Le prime partite domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 agosto. Un palcoscenico sempre più prestigioso, prova generale per il salto di categoria: negli ultimi anni chi ha alzato la Coppa Italia Serie C, come Salernitana, Cosenza, Foggia e Venezia, è riuscito in tempi brevi anche a conquistare la promozione. La ...

Domenica riparte la Coppa Italia Serie C in diretta streaming gratis su Eleven Sports : Tutto pronto per il calcio d’inizio della Coppa Italia Serie C 2018-2019. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni: Domenica 5, mercoledì 8 e, a chiudere, Domenica 12 agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: in quattro delle ultime ...

Coppa Italia Serie C 2018-2019 - tutte le partite gratis su Eleven Sports : È ormai venuto il momento delle gare ufficiali per le squadre di Serie C, che saranno impegnate nella Coppa Italia di categoria. La Lega Pro ha diramato il calendario del 1° turno diviso in tre giorni: domenica 5, mercoledì 8 e, a chiudere, domenica 12 agosto. La Coppa Italia rappresenta il primo atto ufficiale della […] L'articolo Coppa Italia Serie C 2018-2019, tutte le partite gratis su Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e ...

Toninelli : “Stop a sponsorizzazione Trenitalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” : "Questo si può chiamare un bel modo di iniziare", ha scritto su Twitter il ministro dopo lo stop alla sponsorizzazione. L'articolo Toninelli: “Stop a sponsorizzazione TrenItalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega A - Trenitalia chiede rescissione contratto come sponsor Coppa Italia : TrenItalia chiede la rescissione del contratto di sponsorizzazione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana. Il neo ad di Fs Gianfranco Battisti e l’ad di TrenItalia Orazio Iacono ieri sera hanno incontrato il presidente della Lega calcio Serie A, Gaetano Micciche’ per comunicargli la decisione di rescindere il contatto triennale di circa 20 milioni di euro di sponsorizzazione per la Coppa Italia e la superCoppa Italiana ...

Tiro con l’Arco – Indoor Archery World Series - Roma sarà la prima tappa italiana della Coppa del Mondo indoor : La città eterna si appresta ad ospitare un altro evento internazionale e sarà la prima tappa italiana del nuovo circuito studiato da World Archery per la stagione invernale La Capitale sarà la tappa italiana dell’indoor Archery World Series, la nuova formula della Coppa del Mondo indoor. Si disputerà dal 14 al 16 dicembre 2018 alla Fiera di Roma con premi in denaro, classifica elite, amateur e partecipazione a squadre Sulla scia positiva ...

Coppa Italia - Foggia-Catania diretta Rai Sport - : ORE 20.45 Crotone-Giana, Foggia-Catania , su Rai Sport, e Salernitana-Rezzato. MARTEDì 7 ORE 20.30 Lecce-Feralpisalò.

Coppa Italia : Monopoli-Piacenza 6-4 dcr - foto - - Magazine Pragma : All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni, 22 Galitelli; 3 Mercadante, 15 Antonacci. PIACENZA CALCIO 1919 , 4-3-3, : 1 Fumagalli; 16 Mulas, 6 Silva, 4 Pergreffi, 3 Cauz, 1'p.t.s. 24 Troiani, ; 8 Nicco, 34'...