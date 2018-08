Conte ringrazia Toninelli e Guardia costiera | ' Spiagge liberate da stabilimenti abusivi'

Migranti : Trump ringrazia Conte - 'fai un lavoro fantastico' : Trump ha detto di apprezzare la politica italiana sull'immigrazione e ha sostenuto che 'bisogna essere duri sui confini'. Il capo della Casa Bianca ha sottolineato l'affinità avuta con il premier ...

Trump ringrazia Conte - "ottimo lavoro" : 18.56 "Conte sta facendo un ottimo lavoro". Così il presidente Usa, Trump, ricevendo il premier italiano alla Casa Bianca "Sono molto d'accordo su quello che state facendo sull'immigrazione", ha aggiunto, "bisogna essere duri sui confini". E ha sottolineato l'affinità avuta con il premier italiano nel corso del G7 in Canada. "Grazie, per me è un onore essere qui", ha replicato Conte.

Migranti : Trump ringrazia Conte - "fai un lavoro fantastico" : Il presidente americano Donald Trump ha ringraziato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'azione dell'Italia sui Migranti. "Grazie stai facendo un lavoro fantastico. Sono molto d'accordo con il lavoro che stai facendo sull'immigrazione legale e illegale", ha detto Trump. Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale. Trump ha detto di apprezzare la politica ...

Aquarius - la Spagna accoglie la nave. Sanchez : «Ragioni umanitarie». Conte ringrazia : La Spagna accoglie Aquarius, la nave dell'ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti da ieri costretta a vagare nel Mediterraneoe per il no allo sbarco del governo...

Aquarius - la Spagna accoglie la nave. Sanchez : 'Ragioni umanitarie'. Conte ringrazia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Aquarius - Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà : Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà Continua a leggere L'articolo Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà proviene da NewsGo.

Spagna accoglie nave Aquarius - Conte ringrazia Madrid : “Hanno accolto invito a solidarietà” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ringraziato il governo spagnolo per aver deciso di accogliere la nave Aquarius a cui è stato rifiutato l'approdo nei porti italiani. "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito", ha affermato Conte.Continua a leggere

Aquarius - la Spagna accoglie la nave. Sanchez : 'Ragioni umanitarie'. Conte ringrazia - Malta accusa l'Italia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

La Spagna accoglierà la nave Aquarius. Conte ringrazia Sanchez. Salvini : ?nostra vittoria : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta...

Aquarius - la Spagna accoglie la nave. Sanchez : «Ragioni umanitarie». Conte ringrazia - Malta accusa l'Italia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia. La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per...

Nave Aquarius - Spagna pronta ad accoglierla. Conte ringrazia. LIVE | : Il governo italiano non torna indietro sulla chiusura dei porti e continua ad accusare Malta. Replica La Valletta: stiamo rispettando le regole internazionali. Toninelli a Sky TG24: "Malta non può ...

Aquarius - svolta della Spagna : la nave-migranti approderà a Valencia. Conte ringrazia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Aquarius - svolta della Spagna : la nave-migranti approderà a Valencia. Conte ringrazia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

Nave Aquarius - la Spagna accoglierà i migranti a Valencia. Conte ringrazia Sanchez : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato in un intervento alla Moncloa che la Spagna permetterà alla Nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. L’apertura da parte del nuovo esecutivo di Madrid pone fine a ore drammatiche, con la Nave di Sos Meditérranée alla ricerca di un porto in cui attraccare, dopo il no dell’Italia e di Malta...