Concorsi per educatori di asilo nido e assistenti sociali a Roma | Villafranca e Gavirate

Concorsi pubblici per categorie protette : bando dalla Regione Lazio : Tra i Concorsi pubblici in scadenza ad agosto, precisamente in questo caso giovedì 23, segnaliamo quello indetto dalla Regione Lazio con un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio: trattasi di un concorso pubblico riservato a categorie protette, dunque a lavoratori con un certo grado di disabilita', volto alla selezione con relativa assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time di ben 55 assistenti di area ...

Concorsi Pubblici per insegnanti a tempo indeterminato : bando in provincia di Como : Tra i Concorsi Pubblici per insegnanti che sono calendarizzati con scadenza nel prossimo mese di agosto, segnaliamo quello indetto dal Comune di Uggiate-Trevano, in provincia di Como, che ha come fine la selezione di due docenti per la Scuola dell’infanzia nelle strutture gestite dall’amministrazione cittadina. Per coloro che risulteranno idonei o idonee, avendo superato le prove selettive che si terranno in una data ancora da decidere e che ...

Concorsi 118 : termine per la presentazione delle domande a luglio-agosto-settembre : La Croce Rossa Italiana, la Croce Verde e la Croce Blu assumono nuovi profili sanitari professionali da inserire mediante le proprie strutture [VIDEO] e da inquadrare con un rapporto di lavoro determinato prorogabile e con un contratto a chiamata part time. Posizioni Aperte luglio-agosto-settembre 2018 La CRI ricerca personale in qualita' di Infermiere-Sorveglianza Sanitaria USMAF da assegnare in localita' Aeroporto Malpensa. I candidati assunti ...

Ha solo 16 anni - ma già incanta i Concorsi di bellezza : tutti per pazzi per Michela : GUSSAGO . La Festa del Rugby ha una nuova reginetta. Si chiama Michela Noli e ha solamente 16 anni , ne compierà 17 a settembre, , abita a Castrezzato, è un'appassionata di ginnastica artistica e ...

I docenti precari non possono partecipare ai Concorsi per dirigenti scolastici : Sull’esclusione dalla partecipazione ai concorsi, lo scorso 26 giugno c’è stato un altro pronunciamento della giustizia amministrativa. La sentenza del Tar Lazio, pubblicata il 9 luglio 2018, riguardava il diritto alla partecipazione al concorso per dirigenti scolastici dei precari. Complici le ben note vicende legate alla questione dei diplomati magistrali, con l’emanazione del decreto dignità […] L'articolo I docenti ...

Basilicata - la “lista verde” di Pittella per i Concorsi : “Tutti i raccomandati hanno fatto schifo. Sia fatta la sua volontà” : Una madre che si sente “un verme” perché sa di essere parte di un “sistema” in cui i “meritevoli” devono lasciare spazio ai raccomandati. Dove la sua stessa figlia potrebbe essere vittima di chi come lei aggiusta i concorsi. È esemplare l’intercettazione che il gip di Matera Angela Rosa Nettis riporta quasi alla fine dell 425 pagine con cui ha firmato trenta misure cautelari tra cui i domiciliari per il ...

Scuola - Bussetti : 'Dal 2019 Concorsi su base regionale e vincolo triennale per i docenti' : Non tutta la riforma della Buona Scuola di Renzi è da buttare, si manterra' ciò che funziona e andra' cambiato ciò che andra' migliorato. Sono queste le parole del neoministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, nell'intervista riportata oggi sulle pagine del quotidiano Repubblica. Tra i vari argomenti, Bussetti ha spiegato le possibili novita' nelle assunzioni dei docenti tramite concorsi, dei concorsi previsti nel 2018 per la stabilizzazione dei ...

Infermieri e OSS : 12 Concorsi per assunzioni e mobilità a giugno 2018 Video : giugno si presenta come un mese cruciale per i concorsi pubblici per Infermieri e OSS: tanti i concorsi per assunzioni e mobilita', molti dei quali con una buona quantita' di posti in palio a tempo indeterminato. Ecco l'elenco delle selezioni con alcune informazioni essenziali, indicazioni su dove reperire il bando completo e la scadenza per inviare la propria candidatura. concorsi OSS con domande entro giugno 2018 L'USL di Piacenza ha indetto ...