Con Ricciardo In Renault ora si spalanca il mercato piloti

Formula 1 - Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull : correrà Con la Renault : ... dice Jerome Stoll, presidente di Renault Sport Racing. 'Questa è stata probabilmente la decisione più difficile della mia carriera finora. Ma ho pensato che era arrivato il momento per me di ...

Formula 1 - Ricciardo correrà Con la Renault nel 2019 : La Renault F.1 ha ufficializzato la coppia di piloti per il Mondiale di Formula 1 2019: ha confermato Nico Hülkenberg e, al tempo stesso, ha annunciato larrivo di Daniel Ricciardo. Il ventinovenne australiano lascerà la Red Bull Racing alla fine di questa stagione e vestirà i colori del team francese per almeno i prossimi due anni.Il commento di Ricciardo. Probabilmente questa è stata una delle decisioni più difficili della mia carriera, ha ...

Ricciardo passerà in Renault dal 2019 : ha firmato un Contratto biennale : Cyril Abiteboul, managing director di Renault Sport Racing, ha aggiunto: "Aver messo sotto contratto Daniel dimostra la nostra determinazione nel voler accelerare i nostri progressi per arrivare ...

F1 - addio Red Bull : Ricciardo firma Con la Renault : 'La Renault ha deciso di tornare in Formula 1 per lottare per il titolo - ha spiegato Jerome Stroll, presidente di Renault Sport Racing -. La firma di Daniel Ricciardo rappresenta un'opportunità ...

Ricciardo firma Con la Renault : ... gli diamo il benvenuto con grande orgoglio', ha commentato Jérôme Stoll, presidente, Renault Sport Racing.'Probabilmente per me è stata una delle decisioni più difficili della carriera, ma ho ...

F1 - UFFICIALE : Daniel Ricciardo saluta la Red Bull e correrà Con la Renault dal 2019! : Le notizie si susseguono una dopo l’altra. Pochi minuti fa era arrivato il comunicato della Red Bull che informava che Daniel Ricciardo avrebbe lasciato il team di Milton Keynes al termine della stagione in corso (clicca qui per la notizia) lasciando aperti i discorsi sul dove sarebbe poi andato a correre. I pensieri hanno avuto breve vita, dato che la Renault, a sua volta, ha immediatamente emesso un comunicato nel quale spiegava che ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Il Contratto arriverà a Spa» : ROMA - Uno dei temi dell'estate nel paddock della Formula 1 è sicuramente il contratto di Daniel Ricciardo. L'australiano sembra ormai destinato a rinnovare l'accordo con la Red Bull che è in scadenza ...

F1 – Contatto Bottas-Ricciardo - i commissari hanno deciso : penalizzato il finlandese all’Hungaroring : Sanzione per Valtteri Bottas: il finlandese della Mercedes penalizzato per il Contatto Daniel Ricciardo al Gp d’Ungheria Valtteri Bottas è stato protagonista di due contatti sul finale della gara di oggi, all’Hungaroring. Il finlandese della Mercedes ha in un primo momento toccato Sebastian Vettel, perdendo due importanti posizioni e dicendo addio alla doppietta Mercedes, per poi urtare anche la monoposto di Daniel ...

F1 - Bottas bissa… il contatto! Dopo Vettel - Valtteri si scontra anche Con Ricciardo all’Hungaroring : il VIDEO del sorpasso : Bottas si scontra con Ricciardo, Dopo l’incidente con Vettel: Valtteri come su un autoscontro alla fine del Gp d’Ungheria Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo dell’Hungaroring. Dietro i due campioni di Ferrari e ...

F1 – Ricciardo esilarante dopo il Contatto Con Bottas : “è sempre morbido come un gelato - ci voleva!” : Daniel Ricciardo sorprende tutti con le sue affermazioni su Valtteri Bottas al termine del Gp d’Ungheria: l’australiano della Red Bull pronto per godersi le vacanze estive E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha comandato la corsa all’Hungaroring, cedendo la prima posizione a Sebastian Vettel solo per alcuni giri dopo il rientro ai box per il pit-stop. Prezioso doppio ...

Incidente Bottas Vettel/ Video F1 - contatto da brividi poi la Mercedes si scontra Con Ricciardo (GP Ungheria) : Incidente Bottas Vettel nel GP di Ungheria 2018: Video F1. contatto da brividi con la Ferrari, poi la Mercedes si scontra con Ricciardo. Sanzione o scontro di gara?(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria 2018 a Budapest : libere 1 a Ricciardo - Vettel si prende le seConde : Di seguito tempi e cronaca delle libere LIVE 14:08 27 lug CLASSIFICA PILOTI, FP2 LIVE : VET, VER, RIC, RAI, HAM Continua a leggere 16:24 27 lug 6 MINUTI AL TERMINE DELLE FP2 IN Ungheria 16:16 27 ...

F1 - Gp Ungheria prime libere a Ricciardo - Vettel è seCondo : BUDAPEST - Daniel Ricciardo su Red Bull è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Ungheria, 12esima prova, su 21, del mondiale di formula uno in programma domenica sul circuito dell'...

F1 - GP Ungheria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. La Red Bull detta il passo Con Daniel Ricciardo : C’è la Red Bull in testa alla classifica delle prove libere 1 del GP d’Ungheria. Il miglior tempo è di Daniel Ricciardo, con Max Verstappen terzo. Tra i due, però, si è inserito Sebastian Vettel, con una Ferrari che ha dimostrato di adattarsi rapidamente al circuito dell’Hungaroring. Kimi Raikkonen è quarto, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La classifica delle prove libere 1 del GP ...