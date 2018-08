Clarence Seedorf è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Camerun

ilpost

: Clarence Seedorf è il nuovo ct del Camerun. Il suo vice sarà Kluivert > - Sport_Mediaset : Clarence Seedorf è il nuovo ct del Camerun. Il suo vice sarà Kluivert > - MartinMavenjina : RT @bet365_it: ???? Clarence #Seedorf è il nuovo ct dei Leoni Indomabili ?? Sarà affiancato come vice da Patrick #Kluivert ?? Obiettivo la… - neusamandrade : RT @notiveri: #ClarenceSeedorf è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del #Camerun: #ClarenceSeedorf, ex giocatore e allenatore de… -

(Di sabato 4 agosto 2018), ex giocatore edel Milan, è ildidel, campione d’Africa in carica. Il suo vicesarà Patrick Kluivert, suo ex compagno dinell’Olanda.allenò il Milan nel 2014è ildidelIl Post.