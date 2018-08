Cina minaccia Trump | pronti dazi per 60 mld

Dazi : Cina minaccia tariffe su 60 mld dlr import Usa : La Cina è pronta a imporre Dazi su prodotti di importazione Usa per 60 miliardi di dollari. Lo annuncia il ministero delle Finanze cinese precisando che Pechino prevede di imporre Dazi a livelli del ...

Dazi - la Cina minaccia nuove rappresaglie contro rilancio Trump : Roma, 2 ago., askanews, - Dura presa di posizione della Cina sui propositi di rilancio da parte dell'amministrazione Trump sui Dazi commerciali. Pechino 'è pienamente preparata a rappresaglie a tutela ...

Le ire di Trump : attacca Fed e Ue poi minaccia Cina/ “Dazi a Pechino su 500 miliardi di prodotti”. Con Putin.. : Tutte le ire di Trump: attacca la Fed, critica l'Ue e minaccia la Cina sui dazi, "fino a 500 miliardi di prodotti". Le critiche del Presidente Usa e le ultime notizie sulle reazioni "choc"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Cina fa ricorso al Wto contro minaccia dazi Usa : 'I dati mostrano che gli ostacoli al commercio globale non hanno ancora a avuto conseguenze sull'economia cinese. Nonostante l'accesa retorica globale sul commercio e la volatilità dei mercati ...

Dazi - Trump minaccia Cina per 500 Mld $ : 8.53 Dazi, Trump minaccia Cina per 500Mld $ Dazi doganali per un valore di 500 miliardi di dollari.E' quanto minaccia il presidente Usa, Trump, nei confronti della Cina.Lo riportano Reuters e Cnbc. Trump ha parlato dall'Air Force One mentre era diretto in Montana. Oltre ai Dazi da 34 mld effettivi da oggi,ne vedrete altri da "16 mld tra 2 settimane, poi come sapete ci saranno altri 200mld e dopo altri 200ancora altri 300mld Ok?", ha detto. ...

USA-Cina - TRUMP MINACCIA DAZI PER 400 MILIARDI/ Il consigliere del presidente : "Presto ritorsioni da Pechino" : TRUMP MINACCIA nuovi DAZI contro la Cina, nel mirino, 400 MILIARDI di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Usa-Cina - Trump minaccia nuovi dazi per 400 miliardi/ Borse Ue in perdita ‘seguono’ ko di Wall Street : Trump minaccia nuovi dazi contro la Cina, nel mirino, 400 miliardi di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Trump minaccia dazi contro la Cina su altri 400 miliardi di import : New York - Donald Trump minaccia dazi contro altri 400 miliardi di dollari di importazioni cinesi negli Stati Uniti. Dopo aver approvato la scorsa settimana sanzioni del 25% su 50...

Trump minaccia dazi su altri 450 mld beni Cina. Pechino : è un ricatto : Roma, 19 giu. , askanews, Ribadendo nuovamente di essere in 'ottimi rapporti' con il presidente cinese, Donald Trump ha però minacciato una nuova gigantesca bordata di dazi commerciali contro il ...

Dazi : Cina - 'minaccia Trump è ricatto' : ANSA, - PECHINO, 19 GIU - La Cina risponde all'ultima mossa del presidente americano Donald Trump sullo studio di possibili ulteriori Dazi per 200 miliardi di dollari assicurando "forti contromisure" ...

Trump minaccia dazi su altri 450 mld beni Cina - Pechino : ricatto : Roma, 19 giu. , askanews, - Ribadendo nuovamente di essere in "ottimi rapporti" con il presidente cinese, Donald Trump ha però minacciato una nuova gigantesca bordata di dazi commerciali contro il ...

Trump minaccia altri 200 miliardi di dazi sulla Cina : Donald Trump minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Il presidente americano in una nota afferma di aver dato indicazioni al ...