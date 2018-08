Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Viviani parte fortissimo nell’omnium e vince lo scratch! : parte alla grande Elia Viviani nell’omnium agli Europei di Ciclismo su pista. Il veronese, campione olimpico in carica di questa specialità, ha subito dimostrato la sua forza al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Gran Bretagna), andando a vincere nettamente la prima prova, lo scratch e balzando così al comando della classifica. Viviani ha gestito in modo perfetto dal punto di vista tattico la gara, restando passivo in gruppo nella prima parte e ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Elia Viviani domina lo scratch dell’omnium! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tra gli azzurri in mattinata brilla Francesco Lamon : mattinata dedicata alle qualificazioni in questa terza giornata per gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow che si prospetta davvero intensa e spettacolare. Sono tre le gare andate in scena al Sir Chris Hoy Velodrome in terra scozzese. La miglior performance in casa Italia è stata portata da Francesco Lamon: il campione d’Europa dell’inseguimento a squadre si è testato sul chilometro da fermo e ha portato a casa un’ottima ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le gare di oggi. Debutto per Elia Viviani nell’omnium : Giornata fondamentale, la terza, che si disputerà oggi, sabato 4 agosto, per quanto riguarda gli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia) si entra davvero nel vivo: tantissime le gare in programma, a partire dal mattino fino ad arrivare alla prima serata italiana, con davvero molti titoli e medaglie da assegnare. L’Italia punta tanto, se non tutto, su Elia Viviani. Inizia infatti l’omnium, che vede ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 4 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (sabato 4 agosto) si svolgerà la terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli: inseguimento e corsa a punti femminile, chilometro da fermo e omnium maschile. Dopo le due medaglie conquistate ieri, l’Italia punterà in particolare su Elia Viviani e Maria Giulia Confalonieri per tornare sul podio. Gli Europei di Ciclismo su ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto : Terza giornata per gli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome oggi sabato davvero infernale, con tantissime gare in programma e molte medaglie da assegnare. C’è attesa per il debutto nell’omnium del campione olimpico in carica Elia Viviani. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con ...

Ciclismo su pista – Europei 2018 - l’Italia dell’inseguimento d’oro a Glasgow : le parole di Filippo Ganna : Filippo Ganna commenta lo splendido successo di oggi nell’inseguimento agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow 2018 Splendido oro, questo pomeriggio, agli Europei di Glasgow di Ciclismo su pista per l’Italia. Gli azzurri dell’inseguimento hanno battuto la concorrenza, piazzandosi sul gradino più alto del podio e regalando all’allenatore Marco Villa e a tutti gli appassionati italiani uno splendido ...

Europei di Ciclismo su pista/ Due medaglie azzurre a Glasgow : L'Italia porta a casa due medaglie azzurre nella seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista a Glasgow. Rappresentative italiane vincenti nell'inseguimento a squadra.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:43:00 GMT)

Ciclismo su pista - Europei 2018 : amare medaglie di legno per Elia Viviani e Rachele Barbieri : Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di Ciclismo su pista: oltre alle gare dell’inseguimento a squadre, medaglie in palio anche nello scratch e nella velocità a squadre. Nella prima specialità menzionata sono arrivate due amare medaglie di legno: nella gara maschile quarto si è classificato Elia Viviani, medesimo piazzamento per Rachele Barbieri tra le donne. Nello scratch maschile, nel corso della gara lunga 60 giri, il ...

Ciclismo su pista - oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre. Argento per le azzurre : Glasgow - l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow, in Scozia, nell'inseguimento a squadre. Trascinato da Elia Viviani il quartetto azzurro , composto da ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : le azzurre lottano - ma si arrendono alla Gran Bretagna. E’ argento nell’inseguimento a squadre : Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile nel corso degli Europei di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono arrese in finale alla Gran Bretagna, riuscendo tuttavia a rendere la vita difficile alle favoritissime padrone di casa. Il quartetto d’Oltremanica, composto da Elinor Barker, Laura Kenny, ...