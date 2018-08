Ciclismo | morto suicida Armand de las Cuevas

Tragedia nel mondo del Ciclismo - Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l'ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L'ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel 'buen retiro' di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da ...

Tragedia nel mondo del Ciclismo – Ex gregario di Indurain morto suicida : Terribile Tragedia nel mondo del ciclismo: un ex campione 50enne si è suicidato oggi, è stato gregario di Indurain Agghiacciante notizia nel mondo del ciclismo: l’ex gregario di Indurain, Armand De las Cuevas, è morto oggi suicida. L’ex ciclista 50enne si è tolto la vita nel “buen retiro” di Ile de la Rèunion, dove viveva con la moglie da tempo. A dare la notizia del suicidio del campione di Francia 1991 è stato il ...

MotoCiclismo - è morto William Dunlop - tragedia nelle corse da strada : TORINO - Incidente mortale nel mondo delle due ruote: William Dunlop, 32enne erede della famosa dinastia, e uno dei migliori interpreti delle road racers, ha perso la vita. Il pilota britannico è ...

Tragedia nel motoCiclismo : morto Andreas Perez - pilota di 14 anni : Trovare la morte sul circuito a soli 14 anni. Vani sono stati i tentativi dell'equipe medica di salvare Andreas Perez. Il pilota spagnolo non è riuscito a superare i gravi danni cerebrali riportati a seguito dell'incidente sulla pista di Montmeló la scorsa domenica, gara valevole per il Campionato del Mondo Junior nella categoria Moto 3.-- L'incidente La gara era stata già arrestata qualche minuto prima: Charlie Nesbitt, congiuntamente ad ...