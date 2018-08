Ciclismo femminile | Europei 2018 | l’Olanda la squadra da battere Bastianelli e Bronzini

Ciclismo femminile - Europei 2018 : domani la prova in linea. Programma - orari e tv : Scattano gli Europei di Ciclismo su strada in quel di Glasgow: si comincia subito con uno dei piatti forti, la prova in linea per quanto riguarda le donne. Italia che si presenta come una delle squadre da battere, su un percorso complicato ma non durissimo: fondamentale sarà attuare al meglio la tattica per giocarsi le medaglie. Favorite ovviamente le olandesi. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della gara. prova in linea ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : l’Italia femminile dell’inseguimento a squadre è d’argento : La Gran Bretagna si aggiudica l’oro nella finale dell’inseguimento a squadre, l’Italia è d’argento agli Europei di Glasgow 2018 Il Ciclismo su pista, nella specialità inseguimento a squadre, regala grandi emozioni allo sport italiano. Dopo l’oro del team maschile, capitanato da Elia Viviani, anche la squadra femminile si è giocata la finale agli Europei di Glasgow 2018. Contro la Gran Bretagna è stata una ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Italia femminile 2ª nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre [CLASSIFICA] : L’Italia femminile chiude al secondo posto le qualificazioni nell’inseguimento a squadre: le azzurre, senza strafare, dimostrano di poter puntare alla medaglia d’oro Sfrecciano le bici sulla pista del Sir Chris Hoy Velodrome (Emirates Arena per ragioni di marketing) di Glasgow (Scozia), gli Europei di Ciclismo su pista 2018 entrano nel vivo. La serata all’insegna della velocità si apre con i quartetti nazionali femminili, ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani si parte con l’inseguimento a squadre femminile. L’Italia punta a difendere il titolo : domani inizieranno gli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Per L’Italia ci sarà subito una gara chiave, quella dell’inseguimento a squadre femminile, in cui le azzurre cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino. In pista troveremo Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, ma non Tatiana Guderzo, che non è stata convocata. Il quarto posto se lo giocheranno Simona Frapporti, Martina ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France 2018 : Annemiek van Veluten non si ferma più - sua la vittoria. Anna van der Breggen crolla sul più bello : Continua il momento glorioso della regina delle salite Annemiek van Vleuten. La 35enne olandese trionfa per la seconda edizione consecutiva a La Course by Le Tour de France a due giorni di distanza dalla conquista del Giro Rosa 2018. Sui 112,5km da Annecy a Le Gran Bornand, la scalatrice della Mitchelton-Scott riesce a rimontare a pochi metri dall’arrivo la connazionale Anna van der Breggen (Boels-Dolmans), che si pianta proprio a due ...

Ciclismo femminile - La Course by Le Tour de France : grande battaglia in salita - Anna van der Breggen sfida Annemiek van Vleuten : Domani si svolgerà la quinta edizione di La Course by Le Tour de France, la gara femminile che si corre sulle strade della grande Boucle. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di fare una corsa di un solo giorno in montagna, che sfrutterà parte del percorso che verrà poi affrontato dagli uomini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite di La Course by Le Tour de France 2018. Percorso 112 km da Annecy a Le Grand-Bornand, di cui ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : doppietta azzurra nella cronometro femminile! Elena Cecchini si tinge d’oro - Lisa Morzenti d’argento : L’Italia può festeggiare una splendida doppietta nella cronometro individuale femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle strade di Tarragona (Spagna) vola Elena Cecchini, che si prende la medaglia d’oro dominando la prova davanti a Lisa Morzenti, argento. Completa il podio la cipriota Antri Christoforou. Cecchini oggi era nettamente la più forte delle atlete al via e non ha deluso le aspettative, chiudendo i 18 km del percorso nel tempo di ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Elisa Longo Borghini fa il vuoto! Oro netto con oltre 3 minuti di vantaggio : Era lei la più titolata della startlist (davvero molto povera), l’Italia era la Nazionale di gran lunga più forte di tutte le altre. Ovviamente le aspettative non sono state tradite: la selezione tricolore domina in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. La medaglia d’oro non poteva che andare ad Elisa Longo Borghini: l’atleta della Wiggle-High5, con una buonissima condizione e pronta a partecipare da protagonista al ...

Ciclismo – Campionato italiano femminile su strada : il Gran Premio Residenze Reali a Marta Cavalli : Gran Premio Residenze Reali: un trionfo di sport e pubblico. Marta Cavalli si laurea campionessa d’Italia Un successo di pubblico e partecipanti la 56esima edizione del Campionato italiano di Ciclismo su strada femminile, ?Gran Premio Residenze Reali?. Nella splendida cornice delle regge sabaude le gare Juniores ed Elite non hanno deluso le aspettative e hanno regalato agli appassionati e agli addetti ai lavori una giornata di Grande ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : ad Agliè si assegna la maglia tricolore. Elisa Longo Borghini vuole difendere il titolo : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. Sulle strade piemontesi si assegnerà la nuova maglia tricolore, con le migliori atlete azzurre che si daranno battaglia su un percorso impegnativo di 117 km da Rivoli da Agliè. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite dei Campionati Italiani 2018 femminili. Percorso La prima parte è quella più facile, con una trentina di chilometri di falsopiano, ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : il percorso ai raggi X. Finale in salita sul Castello di Agliè : Nella giornata di domenica 24 giugno andranno in scena i Campionati Italiani di Ciclismo femminile su strada. Ad ospitare la 55esima edizione sarà la provincia di Torino, attraverso un percorso lungo 117,9km con partenza a Rivoli e traguardo presso il comune di Agliè. Dal punto di vista altimetrico il tracciato si presenta per gran parte ondulato (in tutto il dislivello è di 1277m) con due tratti in salita negli ultimi 30km decisivi per le sorti ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le azzurre ai raggi X. Italia squadra da battere : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 l’Italia sarà la squadra da battere nel Ciclismo femminile. I commissari tecnici azzurri hanno infatti deciso di puntare in modo deciso su questo evento, portando una squadra costruita per vincere, con atlete in grado di fare la differenza in più scenari tattici. Andiamo quindi ad analizzare le convocate dell’Italia ai raggi X. Elisa Longo Borghini: sarà la capitana delle azzurre. La 26enne piemontese è ormai ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Data e calendario : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. La prova in linea elite prevede 117 km da Rivoli da Agliè, attraverso un percorso ricco di salite, tra cui lo strappo finale verso il Castello di Agliè. Vedremo quindi una grande battaglia per conquistare la maglia tricolore, con Elisa Longo Borghini che andrà a caccia del bis. Le atlete partiranno alle 14.00, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 17.00. La ...

Ciclismo femminile - OVO Energy Women’s Tour 2018 : Lotta Lepistö batte Giorgia Bronzini nell’ultima tappa. Generale a Coryn Rivera : Lotta Lepistö vince la quinta ed ultima tappa dell’OVO Energy Women’s Tour 2018, 122 km da Dolgellau a Colwyn Bay. La portacolori della Cervélo-Bigla ha battuto in volata la nostra Giorgia Bronzini, che si deve così accontentare di un altro secondo posto e l’olandese Marianne Vos. La statunitense Coryn Rivera difende la maglia verde e conquista quindi la Generale. Frazione caratterizzata da un susseguirsi continuo di attacchi fin dalla ...