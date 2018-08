Ciclismo | Europei pista | Confalonieri oro nella corsa a punti

Europei di Ciclismo : oro per la Confalonieri : L'azzurra s'impone nella corsa a punti femminile

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tempo race da dimenticare - Elia Viviani scende in ottava posizione nell’omnium : Da dimenticare la tempo race per quanto riguarda Elia Viviani nell’omnium degli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. Quando sembrava essere tutto apparecchiato per un super ritorno nel Velodromo per il campione olimpico della specialità di Rio 2016, proprio nella specialità sconosciuta dall’atleta di Isola della Scala arriva una performance davvero negativa. L’azzurro, che si era aggiudicato lo scratch inaugurale ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : PAZZESCA Maria Giulia Confalonieri! Regina della corsa a punti - oro strabiliante! : Una medaglia d’oro inaspettata, ma davvero meravigliosa. Maria Giulia Confalonieri trionfa agli Europei di Ciclismo su pista nella specialità della corsa a punti al termine di una gara davvero mostruosa: l’azzurra, sin dal primo sprint, ha dimostrato di avere una gamba eccezionale e di poter giocarsela alla pari con rivali davvero di fama internazionale. Un trionfo clamoroso: a 25 anni la nativa di Giussano va a prendersi la più ...

Ciclismo femminile - Europei 2018 : l’Olanda la squadra da battere. Bastianelli e Bronzini le punte di un’Italia competitiva : Domani si svolgerà la prova in linea femminile degli Europei di Ciclismo su strada. Si correrà sulle strade della città scozzese di Glasgow, in un circuito cittadino non particolarmente impegnativo. Il percorso presenta infatti una serie di brevi strappi, con pendenze non proibitive. Sulla carta saranno favorite le velociste resistenti, ma qualche atleta potrebbe provare a sferrare un attacco nel finale. La squadra da battere sarà l’Olanda, che ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : domani l’inseguimento individuale maschile - Filippo Ganna punta dritto all’oro : È arrivato il giorno di Filippo Ganna. Il trascinatore del quartetto di inseguimento a squadre, medaglia d’oro due giorni fa dominando in lungo e in largo la finale, si mette in proprio agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. domani infatti è in programma (qualifiche al mattino e finale nella sessione serale) l’inseguimento individuale con il corridore della UAE Emirates che è ovviamente il grandissimo favorito. È il ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Elia Viviani parte fortissimo nell’omnium e vince lo scratch! : parte alla grande Elia Viviani nell’omnium agli Europei di Ciclismo su pista. Il veronese, campione olimpico in carica di questa specialità, ha subito dimostrato la sua forza al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Gran Bretagna), andando a vincere nettamente la prima prova, lo scratch, e balzando così al comando della classifica. Viviani ha gestito in modo perfetto dal punto di vista tattico la gara, restando passivo in gruppo nella prima parte ...

