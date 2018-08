Ciclismo – Clasica San Sebastian - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Egan Bernal : Il Team Sky ha pubblicato sul proprio sito il bollettino medico sulle condizioni di Egan Bernal, protagonista di una terribile caduta durante la gara spagnola Non solo la vittoria di Julian Alaphilippe, ma anche una terribile caduta di gruppo oggi alla Clasica de San Sebastian. Ad avere la peggio sono stati due corridori favoriti alla vittoria finale, Mikel Landa ed Egan Bernal, entrambi immobilizzati e trasportati via in barella per ...