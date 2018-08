“Ciao | vado a dormire al lago” Poi più nulla L’appello della famiglia di Manuela

caffeinamagazine

: @CristinaShonny ….ma come io so sto a Sinis in Portogallo e invece stai in Sardegna e mo che faccio…..me vado a rim… - laurocardoni : @CristinaShonny ….ma come io so sto a Sinis in Portogallo e invece stai in Sardegna e mo che faccio…..me vado a rim… - bergamopost : Ciao, vado in Mongolia passando per Capo Nord: L’avventura in bici di Davide Zandonella, 23 anni, che due mesi fa,… - ValeryMell1 : @lidia25aprile @MariaKostourou @alexa5313 @alberto080461 @ilaria_nofasci @ritadv100 @RaffyM48 @elvielly @bettypra… -

(Di sabato 4 agosto 2018) È passata una settimana e diBailo non si hanno ancora notizie. Nessuno l’ha più vista. Sono ore disperate, di angoscia per i familiari, che hanno già lanciato un appello via Facebook, oltre a denunciare la scomparsa quando, allarmati per il fatto che il suo cellulare era spento e non si faceva più sentire., 35 anni e residente a Nave, un Comune in provincia di Brescia, si è allontanata da casa sabato 28 luglio 2018 verso le ore 17.30. Al suo fidanzato ha detto che sarebbe andata sul lago di Garda, ma a quanto risulta non c’è mai andata. È uscita con poche cose, tra cui una borsa, qualche vestito, l’asciugacapelli e forse i trucchi. Se n’è andata, ma senza far presagire alcunché, dal momento che è rimasta comunque in contatto con il fidanzato e i suoi familiari dopo essere andata via di casa. Il lunedì successivo, quindi il 30 luglio 2018, ...