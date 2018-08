Ci sono morti e feriti Tragedia in laguna | scontro violento tra due barche

Venezia - scontro tra due barche in Laguna : 2 morti e 4 feriti. Le vittime sono pescatori : Venezia - Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella Laguna di Venezia, nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del...

Un motoscafo e una barca si sono scontrati a Venezia : ci sono due morti e quattro feriti : Sabato sera un motoscafo (un taxi acqueo) e una barca di pescatori si sono scontrati al Lido di Venezia: due persone sono morte e altre quattro si sono ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30 vicino al Forte di Sant’Andrea, The post Un motoscafo e una barca si sono scontrati a Venezia: ci sono due morti e quattro feriti appeared first on Il Post.

Le scene di nudo di Evangeline Lilly in Lost - l’attrice mortificata confessa : “sono stata costretta - non lo farò mai più” : La lunga militanza di Evangeline Lilly in Lost, tra i volti principali del cast della serie durata sei stagioni, è stata caratterizzata anche da momenti molto difficili. L'attrice che ha interpretato il ruolo della coraggiosa e sensibile Kate Austen nella serie cult di ABC ha raccontato di non essere sempre stata a suo agio sul set. Parlandone nel podcast di "The Lost Boys" (via Entertainment Weekly), ha rivelato di essere stata costretta a ...

Emergenza caldo - in 10 anni 24mila morti in 23 città : a Roma le vittime sono quasi 8mila : Emergenza caldo. 'Tra il 2005 e il 2016 in 23 città italiane le ondate di calore hanno causato 23.880 morti e soltanto a Roma , dal 2000, sono circa 7.700 le morti attribuibili alle ondate di calore' .

I morti per gli incendi in California sono 8 : I due più grossi sono stati in parte contenuti dai vigili del fuoco, ma martedì ne sono iniziati altri due: le foto The post I morti per gli incendi in California sono 8 appeared first on Il Post.

Schianto frontale sulla strada del Tonale : morti un ragazzo e una ragazza - due feriti. sono tutti ventenni del Milanese : MILANO - Due persone Sono morte e altre due Sono rimaste ferite in un incidente accaduto stamani lungo la strada statale 42 «Del Tonale e della Mendola» nel territorio di San Paolo...

Scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Indonesia : ci sono 10 morti : L'isola è una meta turistica frequentata da tutto il mondo grazie alle sue spiagge e ai sentieri per le escursioni. Molti edifici sono stati danneggiati e decine di persone sono state ferite dalla ...

Incidente in Scozia - donna e bimbo morti sono di Siracusa. Il sindaco : «Siamo sgomenti» : sono siracusane le vittime del tragico Incidente stradale in Scozia nella regione del Moray che si affaccia sulla costa nord-orientale. I parenti sono già partiti. Le vittime si trovavano a...

Grecia - sono 88 i morti negli incendi : identificati 4 minori : Continua ad aggravarsi il bilancio degli incendi in Grecia: è salito a 88 il numero delle persone rimaste uccise negli incendi di lunedì scorso a Est di Atene, tra cui sono stati identificati quattro minorenni. Il bilancio delle vittime è stato aggiornato dal ministero della Sanità, che ha riferito del decesso di una quarantenne in ospedale, aggiungendo che sono una decina le persone ancora in gravi condizioni. Tra le 88 vittime sono state ...

INCIDENTE STRADALE SCOZIA - MORTI DONNA E BIMBO ITALIANI/ Ultime notizie : feriti due connazionali - sono gravi : SCOZIA, MORTI DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:52:00 GMT)