“Ci siamo” 30 anni fa questo ragazzo era sparito nel nulla Soltanto ora la scoperta

(Di sabato 4 agosto 2018) Un caso che sembrava destinato a rimanere irrisolto, con gliche passavano senza che le ricerche dessero mai dei frutti. Una sparizione misteriosa quella di un ragazzino di soli 15, grandissimo appassionato di sporto, che proprio dopo una partita di football era scomparso nel, senza che nessuno ne sapesse più niente. L’ultima volta che Lee Boxell, originario della zona sud di Londra, era stato visto era il 1988. La polizia aveva subito dato il via a delle ricerche ferrate, nella speranza di capire cosa gli fosse successo, mentre i genitori lanciavano appelli disperati. Tutto inutile, almeno finora. Come riportato in queste ore dal Sun, infatti, a trent’di distanza da quel terribile giorno gli investigatori di Scotland Yard hanno infatti rivelato di aver trovato una pista inedita che potrebbe portare alla risoluzione del caso. Il padre di Lee era ...