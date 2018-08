Chiudete le finestre Paura in tutta la Versilia per una nube tossica

Maxi incendio in un capannone - statale chiusa : " Chiudete le finestre" | Foto e video : Allarme a Pietrasanta (Lucca). Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo. Chiuso un tratto della statale Aurelia

Enorme rogo in capannone industriale a Pietrasanta - Comune : “ Chiudete le finestre” : L' Enorme incendio che ha colpito un'azienda di attrezzature edili ha fatto innalzare una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Chiusa per quasi due chilometri l'Aurelia che attraversa la zona dell'incendio mentre Comune e asl hanno invitato la popolazione a rimanere chiusa i casa.Continua a leggere

