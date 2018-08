Checco Zalone torna al cinema nel 2019 con L’Amico di scorta

Blastingnews

(Di sabato 4 agosto 2018) 2 Ritorno alper Luca Medici, in arte, nel. Il ‘re Mida’ del grande schermo in Italia sara' a febbraio nelle sale con il quinto film. Come anticipato dal sito ‘Mymovies’, il comico pugliese proporra' la pellicola ‘L’amico di’, principale produzione stagionale del listino della Medusa. Si attende l’ennesimo trionfo al box office, considerati i risultati delle pellicole precedenti. L’esordio con ‘Cado dalle Nubi’ aveva ottenuto un incasso pari a 14 milioni di euro. Ma il fenomenoesplose con il secondo ‘Che Bella Giornata’, capace di raggiungere oltre 43 milioni, proseguendo con ‘Sole a catinelle’ 52 milioni fino al record di 65 milioni e 300 mila euro di ‘Quo vado?’ del 2016. L'amico didebutta come regista La novita' è che, in questa occasione, l’attore barese si cimentera' anche dietro la macchina da presa. ...