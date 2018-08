Che cos' era il sabato fascista?

Rita dalla Chiesa fuori da Mediaset/ "Pago per qualcosa Che non capisco" - il suo futuro è in Rai con Liorni? : Traumatico divorzio tra Rita dalla Chiesa e Mediaset che ha rinunciato alla conduttrice dopo anni "di fedeltà sottovalutata". Adesso sbarcherà in Rai al fianco di Marco Liorni?(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:42:00 GMT)

Fiumicino - ecstasy nel latte in polvere per bambini. Guardia di finanza sequestra 12mile pasticChe nascoste tra i giocattoli : Erano nascoste tra il latte in polvere per bambini. Lo stratagemma, con l’operazione ‘Magic Children‘, è stato scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma, con il personale dell’Agenzia delle Dogane, che hanno sequestrato nell’aeroporto di Fiumicino, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg. Sono state trovato all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere ...

Perché i paesi dell’est Europa sono così ostili ai migranti : Da anni Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca non vogliono sentire parlare di accoglienza o quote obbligatorie: cosa c'è dietro? The post Perché i paesi dell’est Europa sono così ostili ai migranti appeared first on Il Post.

Che cos'è Qanon - la teoria del complotto del momento : Nella destra americana si è affermata una nuova teoria cospirativa: Qanon. Ecco com'è nata e in cosa si differenzia da quello che abbiamo visto finora

Che cos’è Qanon - la teoria del complotto del momento : Martedì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via The Hill) Un paio di settimane fa Apple ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown siano a loro volta dei credenti o se ...

Norme tecniChe per la costruzione : il no dei geologi : Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale

Design vegano : Che cos'è e quali sono i progetti più belli : Ora, la sua competenza 'invade' anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards , una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l'impegno dei Designer, dei ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il complottismo permanente - La via italiana: dalla campagna elettorale al governo, senza alcuna abiura. Anzi, sembra contagiare anche chi,

Ateneo Pavia studia piante 'cosmetiChe' in Tunisia : ANSAmed, - TUNISI, 3 AGO - Un gruppo di ricerca dell'Università di Pavia che riunisce expertise di biochimica vegetale, farmacologia e genetica dei microrganismi, l'Istituto di ricerca IRA - Institut ...

TECheTECheTÈ / "Cantavamo così" : da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli (anticipazioni puntata 3 agosto) : TECHETECHETÈ torna questa sera con una puntata dal titolo "Cantavamo così": i filmati ripercorreranno infatti i successi del ‘65, ‘75, ‘85 e ‘95 (anticipazioni, Rai 1 ore 20.35)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Design vegano : Che cos’è e quali sono i progetti più belli : Di PETA, molti avranno già sentito parlare. Acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, è una fondazione britannica impegnata nella tutela degli amici animali. Ora, la sua competenza “invade” anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards, una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l’impegno dei Designer, dei brand e dei prodotti che – privi di pelle, ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Che cos’è la legge Mancino Che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

Momo Game - cosa sappiamo sul gioco Che spopola su Whatsapp e Che somiglia a Blu Whale. La polizia indaga sul suicidio di una 12enne : Se ne parla in Russia, ma anche in Messico, il Brasile, la Colombia e altri paesi in tutto il mondo. Nel caso di 'Momo', il suo principale mezzo di propagazione è Whatsapp. #UIDI #FGETabasco #...