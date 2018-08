Che cos’è Qanon | la teoria del complotto del momento

Design vegano : Che cos’è e quali sono i progetti più belli : Di PETA, molti avranno già sentito parlare. Acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, è una fondazione britannica impegnata nella tutela degli amici animali. Ora, la sua competenza “invade” anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards, una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l’impegno dei Designer, dei brand e dei prodotti che – privi di pelle, ...

Che cos’è la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

52 casi in Emilia Romagna e Veneto - Che cos’è la febbre West Nile? : Salgono a 52 i casi registrati e si arriva a ben due decessi per il contagio del West Nile, un virus che si trasmette attraverso una puntura di zanzare del genere Culex e che si sta diffondendo nelle aree umide dell’Emilia Romagna e del Veneto. Proprio il 2 agosto, infatti, si è aggiunto il secondo decesso di un uomo di 79 anni, residente a Verona. La prima vittima, invece, era un 77enne di Ferrara, già affetto da problemi cronici ...

“Cobomedusa” - Che cos’è la “Medusa Scatola” nota come “Vespa di Mare” che uccide in un minuto : Chironex fleckeri, più nota come vespa di mare o medusa scatola, è uno degli esseri più velenosi del mondo, può uccidere addirittura in un minuto. Venire a contatto con i suoi tentacoli che possono essere lunghi anche tre metri, può essere letale, come accaduto nel caso della bimba italiana morta nelle Filippine. La pericolosità e’ dovuta alle migliaia di cellule velenifere che si trovano appunto lungo i tentacoli. La sua ...

Dazn - sbarca in Italia la nuova piattaforma di calcio e sport in tv. Alla conduzione Diletta Leotta : “Vi spiego Che cos’è” : “Dobbiamo aspettarci un nuovo modo di vedere lo sport e il calcio in tv, accessibile a tutti. È un’opportunità che ci voleva per cambiare lo scenario rispetto a quello a cui eravamo abituati. C’è grande entusiasmo e voglia di cambiare le regole del gioco”, ha raccontato Marco Foroni, direttore di Dazn, la nuova piattaforma di sport che trasmetterà, tra i tanti, anche la Serie A. A condurre i programmi calcistici ci sarà ...

Punta da medusa - bambina italiana muore nelle Filippine|Il precedente Che cos’è la cubomedusa : Gaia Trimarchi, romana di sette anni, residente al Portuense, durante un bagno in mare è venuta a contatto con una medusa di una specie molto pericolosa. Si trovava in gita nell’isola di Sabitang Laya con la madre e alcuni parenti. Le accuse alla sicurezza

Mode da spiaggia - Che cos’è il Toblerone tunnel : L’estate, si sa, è tempo di tormentoni. Non solo canzoni e balli di gruppo, negli ultimi anni impazzano anche tendenze social. Quando era di moda il bikini bridge, provavamo tutte a trattenere il respiro per appiattire la pancia, in modo che lo slip del costume formasse un ponte tra le ossa sporgenti delle anche. Poi è stata la volta del belly slot, il solco sull’addome lanciato da Emily Ratajkowski: in quel caso, barare risultava un ...

Alzheimer - Che cos’è e i sintomi del morbo che avrebbe colpito Franco Battiato : Cos’è il morbo di Alzheimer e quali sono i sintomi per riconoscerlo in fretta, iniziando così dei trattamenti per rallentarlo, in attesa di una cura. Continuano a circolare indiscrezioni sulle condizioni di salute di Franco Battiato. Nessuna notizia è certa in merito, anche se sul web si è ormai diffusa la convinzione che il grande maestro sia affetto dal morbo di Alzheimer. Il tutto verrebbe ‘confermato’ dalla poesia dedicatagli al ...

Che cos’è il sarcoma osseo che ha colpito Sergio Marchionne : Scomparso lo scorso 25 luglio, Sergio Marchionne era affetto da sarcoma osseo. Ma in cosa consiste questa particolare tipologia di cancro? Quali sono i suoi sintomi e quali le cure? L’ex CEO di FCA, il sarcoma lo aveva alla spalla: operato per rimuoverlo, è stato colpito da embolia cerebrale e poi precipitato in coma. Perché, come dice il nome, il sarcoma osseo si sviluppa proprio dall’osso stesso: si parla in questo caso di tumore ...

Manifatturiero - cos’è un’impresa in rete e perché dobbiamo ripartire da lì : Per capire il concetto (stravincente) dell’impresa olonica dobbiamo prima parlare dell’impresa in rete. Si tratta di due “modelli gestionali” assai diversi fra di loro, anche se cugini. Ricorriamo a una finzione. Cerchiamo di tratteggiare prima lo schizzo della impresa in rete. Ragioniamo utilizzando la comodità di un modello, che non può però rappresentare una realtà che è ben più complessa e difficile da descriversi. Immaginiamo ...

“Non tumore ai polmoni - ma sarcoma”. Cos’è la malattia Che ha ucciso Sergio Marchionne : Se n’è andato a 66 anni Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca, scomparso mercoledì 25 luglio. Un lutto che ha colpito molto in queste ore gli italiani e sollevato diversi interrogativi sulle cause della morte del manager, che era ricoverato da circa un mese nella clinica Universitätsspital di Zurigo, in Svizzera. Soltanto adesso è venuta alla luce la verità: l’imprenditore si era sottoposto a un intervento ...

Cos’è l’embolia cerebrale Che ha colpito Marchionne : sintomi e come prevenirla : Ecco cosa s’intende quando si parla di embolia cerebrale, causa del decesso di Sergio Marchionne. come riconoscerne i sintomi e prevenirla. Le dolorose sorti che, a volte, vedono protagonisti personaggi noti come Fabrizio Frizzi e Sergio Marchionne, scatenano numerose ricerche sul web. Il popolo di internet prova a informarsi il più possibile su quanto accaduto. Ecco dunque cosa si intende per embolia cerebrale, causa del decesso ...

Che cos’è MARSIS - il radar italiano che ha trovato acqua su Marte : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha presentato un’importante scoperta scientifica che sarà pubblicata sulla rivista scientifica Science. La scoperta è stata possibile grazie all’utilizzo dello strumento MARSIS (Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), realizzato da Thales Alenia Space. Di seguito la descrizione dello strumento e usi in altri programmi strumentazione radar. MARSIS (Mars Advanced radar for ...

Che cos’è la legionella : sintomi - cause e cure : Terza vittima a Bresso per l’emergenza legionella. Ecco i sintomi cui fare attenzione. Un rapido intervento medico può portare alla guarigione dopo un mese di trattamenti. Prosegue l’emergenza legionella a Bresso, in provincia di Milano. Sono ben 18 i casi accertati di contagio fino a oggi, registrando tre decessi. Tra il 23 e il 24 luglio sono morti un uomo e una donna di 94 anni. Quest’oggi, 25 luglio, è deceduta una donna di 84 anni, ...