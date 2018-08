Che cos’è Qanon - la teoria del complotto del momento : Martedì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via The Hill) Un paio di settimane fa Apple ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown siano a loro volta dei credenti o se ...

Norme tecniChe per la costruzione : il no dei geologi : Francesco Peduto, Presidente CNG: il contributo della geologia nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale

Design vegano : Che cos'è e quali sono i progetti più belli : Ora, la sua competenza 'invade' anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards , una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l'impegno dei Designer, dei ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il complottismo permanente - La via italiana: dalla campagna elettorale al governo, senza alcuna abiura. Anzi, sembra contagiare anche chi,

Ateneo Pavia studia piante 'cosmetiChe' in Tunisia : ANSAmed, - TUNISI, 3 AGO - Un gruppo di ricerca dell'Università di Pavia che riunisce expertise di biochimica vegetale, farmacologia e genetica dei microrganismi, l'Istituto di ricerca IRA - Institut ...

TECheTECheTÈ / "Cantavamo così" : da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli (anticipazioni puntata 3 agosto) : TECHETECHETÈ torna questa sera con una puntata dal titolo "Cantavamo così": i filmati ripercorreranno infatti i successi del ‘65, ‘75, ‘85 e ‘95 (anticipazioni, Rai 1 ore 20.35)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Design vegano : Che cos’è e quali sono i progetti più belli : Di PETA, molti avranno già sentito parlare. Acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, è una fondazione britannica impegnata nella tutela degli amici animali. Ora, la sua competenza “invade” anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards, una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l’impegno dei Designer, dei brand e dei prodotti che – privi di pelle, ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Che cos’è la legge Mancino Che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

Momo Game - cosa sappiamo sul gioco Che spopola su Whatsapp e Che somiglia a Blu Whale. La polizia indaga sul suicidio di una 12enne : Se ne parla in Russia, ma anche in Messico, il Brasile, la Colombia e altri paesi in tutto il mondo. Nel caso di 'Momo', il suo principale mezzo di propagazione è Whatsapp. #UIDI #FGETabasco #...

Cosa prevede la legge Mancino Che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Reclusione fino a un anno e 6 mesi - o una multa fino a 6 mila euro - per chi propaganda "idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", oppure "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi, "in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o ...

La legge Mancino - ecco cosa prevede - SCheda : La legge Mancino, che oggi il ministro Fontana, ha ipotizzato di voler abrogare, è nata nel giugno del 1993 e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, aventi per scopo l'...

Briga : “Che Cosa Ci Siamo Fatti” è il nuovo singolo : Il brano è tratto da “Che Cosa Ci Siamo Fatti” (Honiro Label/Sony Music) il nuovo progetto discografico di inediti di Briga che segna il cambiamento nel percorso artistico del cantautore romano. E’ il pezzo del disco che suona più moderno. DOPO DI NOI, NEMMENO IL CIELO è la sintesi ben riuscita tra il pop e il rap, tra strofe ritmate e serrate ai ritornelli cantati, genere che contraddistingue Briga e che lo rende padrone del cross-over, come ...

Cosa prevede la legge Mancino Che il ministro Fontana vuole abolire : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha proposto l'abolizione della legge Mancino. Una vecchia battaglia della Lega, che il ministro ha deciso di far tornare attuale dopo il caso Deisy Osakue. In un post su Facebook ha scritto: "I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, ...