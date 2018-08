Che bei tipi le femmine alla corte di Corto Maltese

BEIRUT/ Il film Che usa la Storia per creare un racconto : In questa estate può valere la pena vedere alcuni film inediti o poco visti che si possono recuperare sulle piattaforme online. Come nel caso di BEIRUT. Ce ne parla EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Appunti puntuti di un ex venditore di Punto, con disappunto, dei ComicastriGIOCHI DI POTERE/ Da uno scandalo vero il film scomodo, ma poco credibile, di R. Bernocchi

Enel si aggiudica supporto BEI per istallazione colonnine auto elettriChe : Teleborsa, - Enel è riuscita ad aggiudicarsi il sostegno finanziario della Banca Europea per gli Investimenti per l'istallazione di una nuova rete di colonnine di ricarica delle auto elettriche . E' ...

Raiffeisen : Gantenbein cede a critiChe - non sarò presidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mostra di Venezia 2018 : da «A Star is Born» a «Suspiria» - i (bei) film Che vedremo : Un Festival ricco che guarda agli autori affermati, ai film di genere e a piattaforme non cinematografiche. Alberto Barbera presenta i titoli della 75esima Mostra del Cinema di Venezia con orgoglio ed entusiasmo. Come quando conferma che Lady Gaga e Bradley Cooper sbarcheranno al Lido per presentare in anteprima mondiale A Star is born, che naviga a vele spiegate verso gli Oscar, e annuncia lo sbarco di Netflix con produzioni ambiziose, forti, ...

Mondiali Russia 2018 - Beiranvand dalle stalle alle stelle : il portiere Che ha parato il rigore a Ronaldo : Quando ognuno di noi ha un sogno deve fare di tutto per portarlo avanti, lottare e realizzarlo. Sono queste le parole che hanno costituito la vita di Beiranvand , portiere dell' Iran, che ieri sera ...

Pizzaiolo - lavavetri e mendicante : la storia di Beiranvand - il portiere Che ha fermato Cristiano Ronaldo : Povertà e miseria, ma con un sogno mai abbandonato: la storia di Alireza Beiranvand, il portiere dell’Iran che ha parato un rigore a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo sbuffa dagli 11 metri, lo sguardo è il solito, quello che con la spocchia del campione pensa già a come esultare. Fischio, rincorsa, tiro e… parata! Il portiere dell’Iran para il calcio di rigore che avrebbe consegnato al Portogallo, Campione d’Europa in carica e super favorito, ...

Alireza Beiranvand - il pastore nomade Che ha ipnotizzato Ronaldo e fatto sognare l'Iran : Quando ha parato il rigore di Cristiano Ronaldo al 52' di Iran-Portogallo, Alireza Beiranvand non si è reso conto fino in fondo di aver segnato un punto nella storia del calcio asiatico. La palla che sfiora l'erba bassa, lui che si lancia e la para, poi ci si accartoccia sopra. Una manciata di secondi lunghissimi in cui il portiere dell'Iran sembra proteggere quella palla, oltre che il suo sogno. E la parata di Beiranvand arriva dopo ...