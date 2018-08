“C’è una donna nuda in vetrina” L’incredibile scena in pieno centro storico | davanti a

caffeinamagazine

(Di sabato 4 agosto 2018) Immaginate di attraversare ildella città, passando per le vie principali così da dare un’occhiata di tanto in tanto agli articoli esposti dai negozi, magari facendovi due conti in tasca e iniziando a pianificare i prossimi acquisti. E di trovarvi di fronte, di colpo, unaa luci rosse, un uomo intento a fare sesso con due prostitute in vetrina,a tutti, come nulla fosse. Ecco, ora avete idea dell’imbarazzo provato dagli abitanti di Chivasso, nella città metropolitana di Torino, che si sono trovati davvero di fronte il siparietto vietato ai minori. I testimoni parlano di una scelta davvero difficile da credere: l’uomo ha successivamente ammesso di aver pagato le due donne, rivelando anche la cifra: 500 euro. Per la precisione il tutto non è successo proprio in vetrina, come spiega La Provincia di Bella, ma in una stanzetta sul retro, con la ...