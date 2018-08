“Ce l’ho fatta” E ha solo 12 anni! Questo sì che è un bambino prodigio

caffeinamagazine

(Di sabato 4 agosto 2018) Un. Un piccolo genio. Si chiama Carlos Antonio Santamara Daz e ha appena 12 anni ma la sua storia ha già fatto il giro del mondo. No, non è uncome tutti gli altri. Come racconta Il Messaggero, anziché essere ossessionato dai videogiochi come molti dei suoi coetanei, Carlos ha sviluppato una passione intensa per le scienze. Più che una passione. E infatti, nonostante la sua giovanissima età, ha chiesto di poter sostenere un test presso l’Università nazionale autonoma del Messico (Unam), che è la più grande dell’America latina. Nonè stata accettata la sua candidatura: l’ha superato senza problemi. E cosìragazzino, piccolo di statura ma con occhi grandi e sorridenti e una preparazione evidentemente sopra alla media, fra qualche giorno siederà tra i banchi con studenti più grandi di lui e parteciperà alle lezioni per ...