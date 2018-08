Caso Daisy Osakue | in Liguria consiglieri della Lega baciano uova fuori dal Consiglio

Caso Daisy Ciambetti : 'Adesso si parla di goliardia - ma se fosse stato il figlio di un leghista ' : Mi colpisce, piuttosto, vedere come maitre a penser della politica pret a porter abbiano immediatamente annacquato le roboanti parole dei giorni scorsi definendo alla fine come goliardata l'impresa ...

Il PD e il cocente imbarazzo sul Caso Daisy : Uno degli effetti chiari è sicuramente l'imbarazzo cocente di una parte politica che si ritrova addosso, di rimbalzo, un fatto di cronaca che vede come protagonista il figlio di un consigliere PD. ...

'Così ho deciso di comprare una pagina sui giornali dopo il Caso Daisy Osakue' : ... per un messaggio di pace, una richiesta di resa da questo clima d'odio dilagante, e la seconda tra le notizie di cronaca, vittima di un atto di estrema viltà. Due visi che però sono collegati da una ...

"Così ho deciso di comprare una pagina sui giornali dopo il Caso Daisy Osakue" : Il viso della ragazza dalla pelle nera con le labbra dipinte del nostro tricolore è forse l’immagine più vista sui social degli ultimi due giorni. Un’immagine che stride, in meglio ovviamente, con quella del viso di Daisy Osakue, l’atleta azzurra di lancio del peso colpita qualche giorno fa a Moncalieri dal lancio di un uovo che per poco non le faceva saltare la partecipazione ai prossimi europei di atletica a ...

Daisy Osakue - pm : “Lesioni senza l’aggravante razziale”. L’altro Caso : “Io - aggredita nella stessa zona” : L'atleta è stata ferita al volto da un uovo lanciato da un auto: "Sarò lo stesso agli Europei di Berlino", assicura. Una donna, Brunella Gambino di 48 anni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato di essere stata vittima di un episodio di violenza assieme a due amiche sempre a Moncalieri.Continua a leggere

Daisy Osakue - procura di Torino : “Lesioni senza l’aggravante razziale”. L’altro Caso : “Io - aggredita nella stessa zona” : Lesioni senza l’aggravante razziale. È questo il reato ipotizzato dalla procura di Torino, al momento contro ignoti, nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione a Daisy Osakue, l’atleta italiana di origini nigeriane ferita ad un occhio da un uovo lanciato da un auto in corsa a Moncalieri nella notte tra domenica e lunedì. Ma la giovane atleta non ha dubbi: “Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di ...

Di Maio sul Caso Daisy : "Imbecilli e criminali". E Grillo attacca i media : "Ci portano verso baratro" : Per i responsabili degli attacchi a persone di colore il vicepremier Luigi Di Maio ha due aggettivi: imbecilli e criminali. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spera che "li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito a nostra atleta azzurra Daisy Osakue". Il leader pentastellato ribadisce poi una linea a difesa del capo del Carroccio e respinge al mittente le accuse secondo le quali il governo ...