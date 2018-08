canottaggio | medaglia d' oro a mulas | paparelli | cresce medagliere umbro | un

canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Diversi equipaggi da medaglia : L’Italia è pronta confermarsi ai vertici agli Europei di Canottaggio che prenderanno il via giovedì 2 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Saranno 16 gli equipaggi azzurri in gara che andranno a caccia del titolo continentale. Una formazione ricca di talenti, che potrà davvero fare incetta di medaglia . Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio i convocati dell’Italia. Uomini Senior Singolo-Emanuele Fiume: dopo aver fatto esperienza con il ...

canottaggio - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Torna Matteo Lodo. Almeno 3 punte da medaglia : Sono 47 i convocati dell’Italia per gli Europei di Canottaggio che si svolgeranno a Glasgow (Scozia) dal 2 al 5 agosto all’interno della rassegna multisport degli European Championships (clicca qui per il programma completo). Confermatissimi i tre equipaggi che, in questa stagione, hanno dato spettacolo in Coppa del Mondo a Linz. Dopo anni di anonimato, l’Italia ha ritrovato ai massimi livelli una barca storica e di grande ...

canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta per l’oro? : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. L’Italia manderà in acqua un equipaggio in ogni specialità: nel singolo senior maschile ci sarà Luca Rambaldi, ...