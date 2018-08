Canottaggio | l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow | due trionfi con i 4 di coppia

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...

Europeo Canottaggio 2018 – Tre medaglie per l’Italia oggi a Glasgow : Canottaggio. All’Europeo di Glasgow l’Italremo vince 3 medaglie All’Europeo di Glasgow (Scozia), nella prima giornata di finali, l’Italremo vince 3 medaglie (2-0-1): 2 d’oro nel quattro di coppia senior e quattro di coppia pesi leggeri maschili; 1 di bronzo nel due senza senior femminile. Nel medagliere parziale l’Italia è seconda dietro alla Romania (3-1-1) e davanti alla Francia (1-1-1). Oltre alle ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : l’Italia domina nel Canottaggio! Parte benissimo Elia Viviani! Bronzo nel sincronizzato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’Italia che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella ...

Canottaggio - Europei 2018 : due ori ed un bronzo nella prima giornata di finali per l’Italia : Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: l’Italia al giro di boa (9 podi definiti su 17 totali) è seconda nel medagliere complessivo con due ori ed un bronzo. Fanno risonare l’inno di Mameli i quattro di coppia maschili, pesi leggeri prima e senior poi, mentre il bronzo arriva dal due senza senior femminile. Nell’unica finale di una specialità non olimpica disputata oggi, quella del quattro di ...

Canottaggio - Europei 2018 : domani l’Italia si gioca le medaglie nel quattro di coppia pl : domani si svolgerà la prima finale delle specialità non olimpiche agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). l’Italia andrà a caccia della medaglia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile con l’equipaggio azzurro formato da Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas. Gli azzurri hanno fatto una grande prova oggi, realizzando il miglior tempo della test race in 6.00.82. l’Italia ha dominato per tutta la ...

Canottaggio - Europei 2018 : ottime risposte per l’Italia tra ripescaggi e semifinali. Conferme per il 2 senza - riscatto per l’otto : La seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio sorride all’Italia. A Glasgow (Gran Bretagna) gli equipaggi azzurri, dopo la prova sottotono di ieri, sono riusciti a trovare il riscatto, e altri cinque ottengono il pass per le finali, che si svolgeranno tra domani e domenica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel doppio femminile Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano chiudono al secondo posto i ripescaggi e ...

Canottaggio – Europei 2018 - a Glasgow l’Italia già in finale in cinque specialità : Agli Europei di Canottaggio di Glasgow: grande successo per l’Italia, gli azzurri già in finale con cinque equipaggi in cinque specialità Nella giornata di apertura dell?Europeo multisport di Glasgow, l?Italia piazza in finale da subito cinque barche (quattro di coppia Pesi Leggeri già in finale diretta, due senza e singolo Senior femminile, quattro di coppia Senior maschile, singolo pielle femminile). Superano il turno e accedono ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : buon avvio dell’Italia nel Canottaggio. Azzurri in lotta nel tiro a volo : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (giovedì 2 agosto): oggi incomincia la neonata competizione multisportiva che raccoglie gli Europei di diverse discipline. La grande novità stagionale debutta con ginnastica artistica, canottaggio e ciclismo su pista: all’SSE Hydro spazio alle qualifiche delle seniores, nel bacino d’acqua di Glasgow sotto con batterie e ripescaggi, nel Velodromo della ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : 2 agosto. L’Italia in cerca di risposte nelle prime batterie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Canottaggio: dopo tanta attesa finalmente si inizia! Sarà una giornata piena di regate, a partire dalle 10.30 ora italiana e fino alle 14.30 verrà dato spazio alle batterie di 15 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Non saranno in gara infatti l’otto femminile ed il quattro di coppia pesi leggeri maschile, che vedranno la regata per l’assegnazione delle ...

Canottaggio - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri voglio confermarsi i più forti : L’Italia cercherà di confermarsi la nazione più forte agli Europei di Canottaggio, che si svolgeranno dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). Lo scorso anno il Bel Paese vinse il medagliere sia nella rassegna iridata che in quella continentale, chiusa con ben otto medaglie (tre ori, un argento e quattro bronzi). Quest’anno saranno 16 gli equipaggi azzurri che andranno a caccia del titolo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli equipaggi dell’Italia e la composizione delle imbarcazioni : L’Italia vuole essere grande protagonista agli Europei 2018 di Canottaggio che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. La nostra Nazionale manderà in acqua ben 16 equipaggi con l’obiettivo di conquistare diverse medaglie e di confermare gli ottimi risultati ottenuti ai Mondiali dello scorso anno. Il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione delle varie imbarcazioni (11 seniores, 5 pesi leggeri) durante ...