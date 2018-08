Canottaggio | Italia d' oro nel quattro di coppia maschile | battute Repubblica Ceca e Olanda

Canottaggio - Europei : Italia d'oro due volte nel quattro di coppia. Azzurre - bronzo al due senza : GLASGOW - Arrivano due ori e un bronzo per l'Italia del Canottaggio agli Europei di Glasgow. Salgono sul gradino più alto del podio il quattro di coppia pesi leggeri e il quattro di coppia maschile. ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA DA DELIRIO! Piovono ori nel Canottaggio! Inizia la ginnastica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’ITALIA che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella ...

Canottaggio - Europei 2018 : Italia in finale con doppio senior e doppio pl - Goretti nel pomeriggio : Mattinata di semifinali agli Europei 2018 di Canottaggio in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia conquista l’accesso a due finali. doppio senior (MASCHILE) – Con una grande rimonta nel finale, l’Italia conquista la qualificazione alla finale A. Prestazione superlativa negli ultimi 500 metri dove Simone Martini e Romano Battisti rimontano due secondi all’Olanda e chiudono al terzo posto (6:25.15) ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto - prime finali. Italia - è caccia alle medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla terza giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo due giorni di batterie, ripescaggi e semifinali, oggi si assegnano i primi titoli agli Europei di Canottaggio: ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora Italiana e fino alle 14.00, spazio a semifinali, Finali B e Finali A di 13 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Si inizia con le semifinali alle ore 11.00. Buon ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara sabato 4 agosto. Programma e orari : Oggi (sabato 4 agosto) si assegneranno le prime medaglia agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il ricco Programma odierno prevede le finali di ben nove specialità: quattro di coppia pesi leggeri maschile, due senza maschile e femminile, quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile e femminile, doppio e otto femminile. L’Italia proverà a essere grande protagonista, con sei equipaggi azzurri in lotta per le ...

Canottaggio - Europei 2018 : domani l’Italia si gioca le medaglie nel quattro di coppia pl : domani si svolgerà la prima finale delle specialità non olimpiche agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). l’Italia andrà a caccia della medaglia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile con l’equipaggio azzurro formato da Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas. Gli azzurri hanno fatto una grande prova oggi, realizzando il miglior tempo della test race in 6.00.82. l’Italia ha dominato per tutta la ...

Canottaggio - Europei 2018 : ottime risposte per l’Italia tra ripescaggi e semifinali. Conferme per il 2 senza - riscatto per l’otto : La seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio sorride all’Italia. A Glasgow (Gran Bretagna) gli equipaggi azzurri, dopo la prova sottotono di ieri, sono riusciti a trovare il riscatto, e altri cinque ottengono il pass per le finali, che si svolgeranno tra domani e domenica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel doppio femminile Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano chiudono al secondo posto i ripescaggi e ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara venerdì 3 agosto. Programma e orari : Oggi (venerdì 3 agosto) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il Programma odierno prevede i ripescaggi per tutte le specialità e poi le semifinali del doppio senior maschile. Dopo la prova in chiaroscuro di ieri, i sette equipaggi azzurri in gara oggi dovranno riscattarsi e dare il massimo per riuscire a strappare il pass per la finale. Gli Europei di Canottaggio saranno trasmessi in ...

Subito bene l'Italia del Canottaggio : Nella giornata di apertura degli Europei di canottaggio, nel bacino remiero scozzese di Strathclyde, l'Italia piazza in finale cinque barche : quattro di coppia pesi leggeri, due senza e singolo ...

Canottaggio – Europei 2018 - a Glasgow l’Italia già in finale in cinque specialità : Agli Europei di Canottaggio di Glasgow: grande successo per l’Italia, gli azzurri già in finale con cinque equipaggi in cinque specialità Nella giornata di apertura dell?Europeo multisport di Glasgow, l?Italia piazza in finale da subito cinque barche (quattro di coppia Pesi Leggeri già in finale diretta, due senza e singolo Senior femminile, quattro di coppia Senior maschile, singolo pielle femminile). Superano il turno e accedono ...

Canottaggio - Europei 2018 : qualche luce e tante ombre per l’Italia. Bene 4 di coppia e doppio pl - sotto le attese Rodini-Cesarini e l’otto : Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Canottaggio. A Glasgow (Gran Bretagna) diversi equipaggi azzurri non sono riusciti a brillare nelle batterie odierne, con delle prove sotto le aspettative. Ci sono però anche delle notizie positive, come le vittorie del quattro di coppia e del doppio pesi leggeri maschile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di questa lunga mattinata di gare. Nel due senza femminile ...