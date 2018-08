Canottaggio | Europei 2018 | nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il

oasport

(Di sabato 4 agosto 2018) Seconda ed ultimadiaglidi: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le duedelle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le donne che tra gli uomini l’Italia ha speranze di medaglia. Clara Guerra dovrà vedersela principalmente con Svezia e Bielorussia, che se potrebbe inserirsi anche la Francia, mentre Martino Goretti dovrà scontrarsi in particolar modo con Svizzera e Germania. Passando alle rimanenti sei specialità olimpiche, nei doppi pesi leggeri, grande attesa tra gli uomini per Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che hanno le carte in regola per il colpaccio: ...