Canottaggio | Europei 2018 | le dichiarazioni dei medagliati Filippo Mondelli | “Primi

Canottaggio - l’Italia va veloce agli Europei di Glasgow : due trionfi con i 4 di coppia uomini. Bronzo nel 2 senza donne : Il remo azzurro vola sulle acque del Strathclyde Country Park di Glasgow. Ai campionati Europei la Nazionale di Canottaggio raccoglie tre medaglie dalla prima giornata di finali. E in due casi si tratta di oro. In entrambi si tratta della specialità del quattro di coppia, la barca che nella storia ha dato le gioie più grandi all’Italia dei remi (a partire dal celebre trionfo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000). La Nazionale infatti mette ...

Canottaggio - Europei 2018 : nell’ultima giornata di finali l’Italia punta a vincere il medagliere : Seconda ed ultima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: si assegnano i rimanenti otto titoli. In sette specialità l’Italia presenta un equipaggio in finale, ed in diverse gare gli azzurri possono andare a rimpinguare il proprio bottino di podi, per superare la Romania in vetta al medagliere. Si apriranno le danze con le due finali delle specialità non olimpiche ancora da disputare, quelle del singolo pesi leggeri: sia tra le ...

Canottaggio - Europei 2018 : due ori ed un bronzo nella prima giornata di finali per l’Italia : Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: l’Italia al giro di boa (9 podi definiti su 17 totali) è seconda nel medagliere complessivo con due ori ed un bronzo. Fanno risonare l’inno di Mameli i quattro di coppia maschili, pesi leggeri prima e senior poi, mentre il bronzo arriva dal due senza senior femminile. Nell’unica finale di una specialità non olimpica disputata oggi, quella del quattro di ...

Canottaggio - Europei 2018 : i Cavalieri delle Acque colpiscono ancora! TRIONFO MEMORABILE - super 4 di coppia! : Arriva il secondo oro per l’Italia agli Europei di Canottaggio a Glasgow, dal peso specifico enorme. Il 4 di coppia, tra le più prestigiose specialità olimpiche, ha visto una nettissima affermazione per l’equipaggio tricolore composto da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Già vincitori quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo di Linz, i Cavalieri delle Acque hanno colpito ancora, confermandosi ...

