Campionato Italiano Guidatori Trotto | all' Ippodromo San Paolo tornano le qualificazioni

All'Ippodromo San Paolo tornano le qualificazioni per il Campionato Italiano Guidatori Trotto : Serata memorabile per affluenza di pubblico e la varietà degli spettacoli musicali, teatrali, sportivi, sfilate, degustazioni. Andrea Guzzinati all'opera Andrea Farolfi si è aggiudicato lo scudetto ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Casalvelino. Carambula e Ingrosso : l’inizio di una nuova avventura? : Sono iniziate questa mattina a Casalvelino le sfide dell’ultima tappa del Campionato Italia di Beach volley prima della Coppa Italia e della Finale che chiuderanno la stagione tricolore prima a Caorle e poi a Catania. Una tappa di ottimo livello con tanti motivi di interesse sia in campo maschile che in quello femminile dove ancora una volta si registra la presenza di alcune coppie azzurre. In campo maschile la novità più succulenta ...

Beach Volley – Campionato Italiano : a Casal Velino le qualifiche - i risultati : Beach Volley Campionato italiano: I risultati delle qualifiche di Casal Velino Il grande Beach Volley dà subito spettacolo sul litorale di Casal Velino: sole e pioggia si sono alternati oggi sul Cilento per la giornata di apertura della quinta tappa del Campionato italiano Assoluto, che ha determinato la composizione dei due tabelloni a doppia eliminazione. 6 coppie maschili e altrettante femminili, più una “lucky loser” ripescata tra le ...

Beach Volley - la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto a Casel Velino : Il campionato Assoluto di Beach Volley tocca la sua quinta tappa Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si avvicina alla volata finale: dopo le prime quattro tappe a Lecce, Bibione, Milano e Cervia, da venerdì 3 a domenica 5 agosto i più grandi campioni della disciplina scenderanno in campo sulla spiaggia di Casal Velino (Salerno), nel cuore del Cilento. Sarà questa l’ultima “fermata” del circuito organizzato dalla Federazione ...

SUP Racing – Aperte le iscrizioni per il Campionato Italiano Assoluto : Aperte le iscrizioni per il Campionato Italiano Assoluto di SUP Racing Mentre la Coppa Italia di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard volge verso il termine, con l’undicesima tappa in programma il prossimo weekend a Cecina, il movimento Italiano di SUP è pronto ad accogliere un altro grande appuntamento: il Campionato Italiano Assoluto che proclamerà i Campioni d’Italia 2018. Luca Piana L’evento, dopo l’edizione sarda dello scorso anno ...

Rugby – Campionato Italiano TOP 12 : ufficializzato il calendario 2018/19 : Campionato italiano TOP 12: svelato oggi il calendario ufficiale della nuova stagione 2018/19 La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato italiano TOP 12 per la stagione 2018/19, al via nel weekend 15/16 settembre. A dare il via alla stagione del massimo Campionato rugbistico italiano, nella nuova formula a 12 squadre, saranno i campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Rugby che come da ...

Pallavolo - definito il quadro delle semifinali del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4 : Samsung Lega Volley Summer Tour, definite le semifinaliste del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4 Il Gran Finale del Samsung Lega Volley Summer Tour è servito: l’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport è arrivato alla sua ultima tappa e, a Lignano Sabbiadoro, si è conclusa la prima giornata del 25° Campionato Italiano di Sand Volley 4X4. Concluse le gare del sabato, si sono delineate ...

Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 - Lignano Sabbiadoro ospita la 25ª edizione del Campionato italiano : Samsung Lega Volley Summer Tour, a Lignano Sabbiadoro si disputa il 25° campionato italiano Indossa il vestito della festa Lignano Sabbiadoro, scenario dell’ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

amsung Lega Volley Summer Tour 2018 - Lignano Sabbiadoro ospita la 25ª edizione del Campionato italiano : Samsung Lega Volley Summer Tour, a Lignano Sabbiadoro si disputa il 25° campionato italiano Indossa il vestito della festa Lignano Sabbiadoro, scenario dell’ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del Volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle ...

Trail Outdoor – Il quarto round del Campionato Italiano a Barzio : Il campionato italiano Trial Outdoor di scena a Barzio per il round 4. Raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2018, l’italiano Trial Outdoor ritorna a Barzio per un appuntamento cruciale in ottica-campionato Un gradito ritorno nel calendario. Per il quarto appuntamento stagionale in agenda nel fine settimana del 28-29 luglio, il campionato italiano Trial Outdoor torna protagonista a Barzio, Comune in Provincia di Lecco ...

Beach Volley - Campionato Italiano : Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli da favola a Cervia : ... tra gli altri, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pallavolo Alberto Rabiti, il presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Silvano Brusori, l'Assessore allo Sport del Comune di ...

Beach Volley – Campionato Italiano : Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli da favola a Cervia : Beach Volley Campionato italiano: a Cervia vincono Manni-Bonifazi e Traballi-Puccinelli Domenica di grande spettacolo a Cervia, in provincia di Ravenna, per il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano Assoluto di Beach Volley: sulle spiagge del Fantini Club si è conclusa oggi, dopo tre giorni di battaglia con ben 96 gare disputate su 4 campi, la quarta tappa del circuito nazionale organizzato dalla Federazione Italiana ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Traballi/Puccinelli e Manni/Bonifazi : rimonte da campioni! : Doppia rimonta in finale e a fare festa sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia sono Gaia Traballi, al primo successo nel circuito tricolore, e Claudia Puccinelli che riesce a vincere un anno dopo il secondo posto di Casalvelino in coppia con Colzi, in campo femminile e Manni/Bonifazi che concedono il bis di Milano (per Bonifazi si tratta del tris con il successo di Bibione) in campo maschile. Nel torneo femminile le nazionali ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/Breidenbach per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...