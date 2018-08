agora24

: RT @_agora24: Campania, Salvatore Velotto nel Cda del CAAN: “Rilanceremo ancor di più il settore agroalimentare” - Federico_Menna : RT @_agora24: Campania, Salvatore Velotto nel Cda del CAAN: “Rilanceremo ancor di più il settore agroalimentare” - _agora24 : Campania, Salvatore Velotto nel Cda del CAAN: “Rilanceremo ancor di più il settore agroalimentare” - sinapsinews : Comdata-Salvatore Capone Fistel Cisl Campania: ' grande senso di responsabilità ' -

(Di sabato 4 agosto 2018) 'In un momento particolare per l'ente sottolinea il presidentel'inserimento di un esperto neldel food nel cda di un centro così importante per l'economia del...