Campania maglia nera per i tumori | stanziati i fondi per l’acquisto delle parrucche

meteoweb.eu

: se ci sono armys al centro campania a caserta e vedete una ragazza la con la maglia di yoongi sono io,avvicinatevi se volete u.u - bitchmjungshook : se ci sono armys al centro campania a caserta e vedete una ragazza la con la maglia di yoongi sono io,avvicinatevi se volete u.u - piuenne : #Salerno è la città dove gli autobus sono più lenti nelle corse in #Campania. Quelli più veloci ad #Avellino. -

(Di sabato 4 agosto 2018) Lacontinua a detenere il triste primato dellaper l’incidenza di alcune forme di tumore. In Italia (dati AIOT) ogni anno si registrano circa 38mila nuovi casi di tumore al polmone il 15% dei quali (circa 4.800 pazienti) in. Inoltre, nonostante a livello nazionale i casi disono diminuiti del 2,5% tra il 2008 e il 2016, inun’incidenza della neoplasia in questione maggiore rispetto alla media nazionale: nel 2015 sono sono stati registrati 3.844 nuovi casi di carcinoma polmonare. In questo contesto assume ancor più importanza un “provvedimento sociale” approvato dalla giunta regionale presieduta da Vincenzo De Luca. “Da oggi le donne che avranno bisogno di acquistare la parrucca a causa dei trattamenti chemioterapici potranno utilizzare il contributo regionale”. Sergio Canzanella, Direttore dell’Osservatorio Regionale Oncologico in...