Camera | si dimette il deputato-velista ex M5s Mura

(Di sabato 4 agosto 2018) Andrea Mura, il-skipper espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle, annuncia le dimissioni da parlamentare. In una lettera inviata al presidente della, Roberto Fico, il campione della vela afferma di aver "portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane", "in totale - aggiunge - sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o per una breve malattia". Nonostante questo, afferma ancora, "sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti, di accuse ignominiose basate su fatti inesistenti, su affermazioni da me mai pronunciate, che nessuno ha mai voluto verificare. Ho subito dei danni enormi e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione".