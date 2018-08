Cambio sulla pena di morte | esulta la lobby gay

Asse Milan-Juventus - proseguono i contatti per lo sCambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...

Piano May sulla Brexit : un'area di libero sCambio con la Ue : Dopo una riunione fiume di 12 ore, il governo britannico ha concordato una proposta comune da presentare nel negoziato futuro sull'uscita della Gran bretagna dall'Unione -

Sulla crisi migratoria serve un Cambio di prospettiva : ... come quelle dei tre bimbi morti pochi giorni fa al largo delle coste libiche, che hanno fatto il giro del mondo, non sembrano più scuotere la coscienza di nessuno. Giugno si è chiuso con 564 vite ...

Toto Cotugno - il miracolo sulla sua malattia gravissima : come gli cambiò la vita il no a Berlusconi : Si sente come un miracolato Toto Cotugno, scampato a una terribile malattia che gli ha fatto completamente cambiare prospettiva di vita. Intervistato dal Giorno, il cantautore di 74 anni ha raccontato ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : sCambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...