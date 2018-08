Caldo record in Portogallo e Spagna | tre morti e temperature altissime

Caldo in Portogallo e Spagna - tre morti e temperature record : Continua l'ondata di calore, con temperature record oltre la media della stagione, in Spagna e Portogallo, e tre persone sono morte per le conseguenze di un'insolazione. Secondo il servizio ...

Cappa di Caldo africano soffoca Spagna e Portogallo : +43°C a Siviglia - +42°C a Lisbona - +41°C a Madrid ed è solo l’inizio. A rischio il record storico europeo di Atene nel 1977 [DATI] : Fa sempre più caldo nella penisola Iberica per l’eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa. Oggi in Portogallo tra le principali località del Paese la temperatura massima ha raggiunto i +44°C a Evora, i +43°C a Beja e Castelo Branco, i +42°C a Lisbona. In Spagna la colonnina di mercurio ha toccato i +44°C a Cordoba, i +43°C a Siviglia, i +41°C a Madrid. Già ieri, 8 località nel centro, nel sud e nell’est del Portogallo ...

Europa nella morsa del Caldo record : domani la colonnina di mercurio salirà ancora : Gran parte dell’Europa occidentale è stretta nella morsa del caldo: in Portogallo si è registrata la temperatura record di 45,2°C ad Alvega, a circa 150 km da Lisbona, ed anche nelle altre zone del Paese si superano i 40°C, secondo i servizi meteo locali. Oggi dovrebbe essere una delle giornate più calde dell’estate in Spagna, con 40°C a Madrid, 42°C a Siviglia e 44°C a Badajoz, secondo l’agenzia meteorologica nazionale (due ...

Fine settimana record : Caldo - ozono oltre i limiti e traffico : caldo soffocante, temperature da record e traffico in tilt: il Fine settimana si annuncia all'insegna della calura estiva, che potrebbe superare i livelli più alti degli ultimi anni, e delle code autostradali.Secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, saranno 11 le città italiane da bollino rosso, il livello più alto, riguardante le ondate di calore: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trieste, ...

Ondata di Caldo nel Mediterraneo : nei prossimi giorni possibile nuovo record europeo : L’aria calda nordafricana sta investendo tutta l’area mediterranea ed in particolare la penisola iberica, tanto che, secondo gli esperti, il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe presto essere battuto: i 48°C registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend in Spagna o in Portogallo. In base alle previsioni, in Spagna sud-occidentale e nel sud e sudest del Portogallo è ...

Ondata di Caldo in Corea del Sud : temperature record - 29 vittime : Un’Ondata di caldo con temperature record è in atto in Corea del Sud: almeno 29 finora le vittime, secondo quanto rilevato dal Ministero della Sanità locale. Da almeno 15 giorni nel paese si registrano temperature superiori a 35°C, e mercoledì scorso è stato il giorno più caldo a Seoul degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,6°C. Situazione simile in Corea del Nord, dove il quotidiano statale Rodong Sinmun ha scritto che ...

Seul e Tokyo. Ondata di Caldo record : si registrano decine di morti : Al momento sono 29 le persone morte in Corea del Sud a causa dell’Ondata di caldo record. Il clima anomalo

Caldo : verso un nuovo record europeo per le temperature : Il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe avere i giorni contati: secondo i meteorologi, in base a quanto riferito sul sito della Bbc, i 48 gradi registrati ad Atene nel ...

Caldo : verso un nuovo record europeo per le temperature : Il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe avere i giorni contati: secondo i meteorologi, in base a quanto riferito sul sito della Bbc, i 48 gradi registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend, in Spagna o in Portogallo. L'aria calda nordafricana sta investendo infatti tutta l'area mediterranea (anche l'Italia ne sa qualcosa), ma in particolar modo la ...

Corea del Sud - Caldo record : 29 i morti : 6.30 Ventinove persone sono morte in Corea del Sud a causa dell'ondata di caldo record che investe il Paese. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Seul. Il Paese è investito da un'ondata di caldo prolungata, con almeno 15 giorni di temperature superiori a 35 gradi. Mercoledì scorso è stato il giorno più caldo degli ultimi 111 anni, con una temperatura massima di 39,1 gradi a Seul. Non va meglio in Giappone, dove si superano i 41 gradi ...

Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : ANSAmed, - ROMA, 2 AGO - Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 gradi nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L'allarme è stato ...

California - Valle della Morte : possibile record mondiale del mese più Caldo con 42 - 28°C di media a luglio : Dati preliminari dimostrano che la Valle della Morte, in California, a luglio ha stabilito il record mondiale come mese più caldo per il secondo anno consecutivo. Todd Lericos, meteorologo del National Weayher Service, dichiara che la temperatura media del mese a Furnace Creek, nella Valle della Morte, è stata di 42,28°C. Questo ha oscurato il record stabilito nella Valle della Morte nel luglio del 2017, quando la temperatura media è stata di ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di Caldo sulla penisola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Caldo record in Italia. Oggi il giorno clou : Teleborsa, - Non si placa la morsa di Caldo che si è abbattuta sull'Italia. Gli esperti dicono che Oggi 2 agosto sarà la giornata clou del grande Caldo. Diciotto le città italiane interessate dal ...