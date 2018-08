Caldo in Portogallo e Spagna | tre morti e temperature record

L’ondata di Caldo si intensifica : attese temperature da urlo su Portogallo e Spagna - allerta rossa per la popolazione [MAPPE] : 1/4 ...

Meteo - Europa nella morsa del Caldo : due morti in Spagna - gli incendi devastano il Portogallo [DETTAGLI] : caldo torrido in tutta Europa, con temperature altissime che stanno causando danni e disagi. In Spagna, dove le temperature hanno raggiunto i 44 °C, due uomini hanno perso la vita. In Portogallo è stato registrato il record dei 45 °C. La Spagna è uno dei Paesi maggiormente colpiti dal caldo torrido. Due persone sono morte oggi, un 78enne a Murcia nel sud, e un uomo di mezza età a Barcellona, mentre una terza persona è stata ricoverata per un ...

Super Caldo in Europa - scatta il pericolo incendi : 400 vigili del fuoco impegnati per un rogo in Portogallo - allerta in Svezia - disagi diffusi in tutto il Continente : Circa 400 vigili del fuoco e 5 velivoli stanno combattendo un incendio nel Portogallo meridionale. Il rogo è divampato oggi pomeriggio vicino alla città di Monchique, nelle colline che si estendono dietro alle spiagge nella regione di Algarve. La Protezione Civile locale afferma che il fuoco sta avanzando tra le foreste di eucalipto e la densa boscaglia in un’area scarsamente popolata. La temperatura intorno a Monchique era di 33°C. La regione ...

Cappa di Caldo africano soffoca Spagna e Portogallo : +43°C a Siviglia - +42°C a Lisbona - +41°C a Madrid ed è solo l’inizio. A rischio il record storico europeo di Atene nel 1977 [DATI] : Fa sempre più caldo nella penisola Iberica per l’eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa. Oggi in Portogallo tra le principali località del Paese la temperatura massima ha raggiunto i +44°C a Evora, i +43°C a Beja e Castelo Branco, i +42°C a Lisbona. In Spagna la colonnina di mercurio ha toccato i +44°C a Cordoba, i +43°C a Siviglia, i +41°C a Madrid. Già ieri, 8 località nel centro, nel sud e nell’est del Portogallo ...

Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : ANSAmed, - ROMA, 2 AGO - Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 gradi nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L'allarme è stato ...

Caldo record in Spagna e Portogallo - verso i 50 gradi : Le temperature nella Penisola iberica potrebbero sfiorare i 50 gradi nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa.--L'allarme è stato lanciato da diversi meteorologi, che hanno messo in guardia per il rischio di incendi, oltre che per la salute delle persone, soprattutto anziani e bambini. "Non è escluso che da venerdì a domenica le temperature raggiungano i 49 gradi centigradi nel sudovest della Spagna ...

Caldo record in Spagna e Portogallo : temperature verso i 50 °C : La settimana più calda dell’annocome l’hanno definita gli esperti, sta mostrando il suo lato più intenso sopratutto in Spagna e Portogallo. Le temperature nella Penisola Iberica potrebbero sfiorare i 50 °C nel prossimo fine settimana, battendo ogni record di Caldo finora registrato in Europa. L’allarme è stato lanciato da diversi metereologi, che hanno messo in guardia per il rischio di incendi, oltre che per la salute delle ...

