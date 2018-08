Caldo in Liguria | afa sino a domenica

Caldo in Liguria - ancora afa fino a domani | : L’ondata di Caldo continua: bollino rosso su Genova anche per oggi e domani. E ieri sul capoluogo ligure si sono scatenati temporali estivi

Ancora molto Caldo in Liguria : avviso meteo di Arpal - a Genova bollino rosso fino a domenica : Ancora caldo in Liguria e nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico emesso da Arpal. Per oggi, venerdì 3 agosto, si prevede, infatti, un ulteriore lieve aumento delle temperature sulla costa per effetto foehn; una condizione che potrebbe persistere domani, sabato 4 agosto con valori molto alti anche nelle ore notturne. domenica 5, in tutta la regione, Ancora condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate ...

Caldo in Liguria : “allerta rossa” a Genova fino a sabato 4 Agosto : Il Ministero della Salute ha diramato il nuovo bollettino per le ondate di calore: a Genova è prevista la permanenza di una condizione di allerta massima (livello 3, rossa) fino a sabato 4 Agosto. In una nota, il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che “le condizioni bioclimatiche delle prime ore di oggi sono indicative di un ulteriore aggravamento della isola di calore urbano che si è ...

Caldo - Regione Liguria : situazione critica almeno fino a venerdì : “Il bollettino emesso questa mattina dal Ministero della Salute conferma il massimo livello di allerta per la giornata di oggi, prevedendo il protrarsi di una situazione critica fino a venerdì 4 agosto“: lo spiega in una nota la Regione Liguria. Il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria sottolinea che “il protrarsi ormai da 48 ore di condizioni climatiche critiche aumenta progressivamente il ...

Caldo in Liguria - Arpal : elevato disagio fisiologico su tutto il territorio regionale : Anche oggi, mercoledì 1 agosto, Arpal ha emesso un avviso meteorologico relativo “all’ondata di Caldo che interessa la Liguria e all’elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale. Per oggi mercoledì 1 e domani, giovedì 2, le temperature sono attese stazionarie su valori alti e con tassi di umidità medio alti tali da comportare diffuse condizioni di elevato disagio fisiologico per Caldo, in ...

Caldo in Liguria - allerta “rossa” prolungata fino a giovedì | : Il 31 luglio e l’1 agosto si sfioreranno i 40 gradi: ecco tutti i provvedimenti da adottare e le categorie a rischio