Caldara | ' Milan? Qua i migliori difensori della storia'

Higuain e Caldara - bagno di folla in piazza Duomo a Milano : Primo bagno di folla in rossonero per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, i due neo acquisti del Milan, arrivati con la maxi operazione che ha visto Bonucci tornare alla Juventus. Nel pomeriggio i due ...

Milan - la presentazione di Caldara : 'Qui come i più grandi - non vedo l'ora di iniziare' : Orgoglio, gioia ed emozione. Soltanto sensazioni positive per Mattia Caldara, diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Arrivato in rossonero dopo la maxi operazione con la Juventus che ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Milan - Caldara si presenta : “l’eredità è pesante - ma questo club ha una grande storia” : Il difensore rossonero si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni su questa nuova avventura “Sono venuto qui perché quella del Milan è la storia di un grande club che ha vinto tutto. Qui sono passati molti dei difensori più forti degli ultimi anni e la scelta da questo punto di vista è stata facile. L’eredità è molto pesante, ma farò del mio meglio“. Lo dice il neo difensore rossonero ...

Milan : Caldara - essere qui scelta facile : Infatti, fra i motivi che hanno spinto il Milan a puntare su Caldara c'è il fatto che "legge Dostojevski, sta facendo legge ed economia all'università Luis", ha notato Leonardo: "E' un giocatore ...

Milan - Caldara : "Ogni bambino sogna San Siro. Imparerò tanto da Gattuso" : Leonardo, presente a Casa Milan insieme al presidente Scaroni, scherza: "Ho scelto Mattia perché si sta laureando in economia alla Luiss e perché legge Dostoevskij". Poi si fa serio: 'La valutazione ...

Il triangolo Higuain-Caldara-Bonucci : l’impatto sui bilanci di Milan e Juve : La maxi-operazione tra Milan e Juventus è andata ufficialmente in porto: Higuain e Caldara in rossonero, Bonucci in bianconero L'articolo Il triangolo Higuain-Caldara-Bonucci: l’impatto sui bilanci di Milan e Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ufficiale l’arrivo di Caldara : ecco tutte le cifre dell’affare : Ora è ufficiale, il difensore è un nuovo giocatore rossonero. Ma quanto è costato Caldara al Milan? Le cifre sono state rese note dalla Juventus. L'articolo Milan, ufficiale l’arrivo di Caldara: ecco tutte le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.